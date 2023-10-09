Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kepez Duacı Mahallesi’ndeki iki farklı projeyle, Şehir Hastanesi altında kalan ana içme suyu hattını deplase etti, beş mahalleyi besleyen içme suyu hattının yenileme çalışmalarına da başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Duacı Mahallesi’nde iki farklı çalışmayla halkı sağlıklı içme suyuna kavuşturuyor. Çalışmalar bünyesinde Antalya’nın su ihtiyacının yüzde 50’sini karşılayan Termessos isale hattının Şehir Hastanesi’nin otoparkının altında kalan bölümünün deplasesi yapılıyor. Ayrıca Şehir Hastanesi’ne Duacı’daki su deposundan direkt olarak 315’lik ve 1000 metre uzunluğunda yeni bir hat çekiliyor. Diğer bir çerçevesinde ise Çankaya, Fatih, Esentepe, Yavuz Selim ve Fevzi Çakmak mahallelerinin yetersiz kalan ishale hattı yenileniyor. Mahalle sakinlerinin kesintisiz suya kavuşması amacıyla ishale hattına büyük çaplı borular döşeniyor.

"Planlı, kurallu ve kimlikli kent"

ASAT İçme Suyu Şube Müdürü Sercan Yanık, planlı, kurallı ve kimlikli kent hedefiyle çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Yanık “Burada iki adet çalışmamız var. İlkinde Antalya’nın içme suyu ihtiyacının yarısını karşılayan Termessos isale hattımızı, yeni yapılan Şehir Hastanesi’nin otoparkının altında kalması sebebiyle taşıma işlemini gerçekleştiriyoruz. İkinci projede ise Çankaya, Fatih, Esentepe, Yavuz Selim ve Fevzi Çakmak mahallelerini besleyen isale hattı yetersiz kalıyordu. Bu sorunu çözmek için isale hattını yenileme çalışması yapıyoruz. Böylelikle hattın debisini arttırmış olacağız “ dedi.