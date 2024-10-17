Kayseri Büyükşehir Belediyesi; zabıta ismini kullanarak dolandırıcılık yapan art niyetli kişilere karşı vatandaşları uyardı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, kötü niyetli bazı kişilerin Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’nda görevli olduğunu söyleyerek para talebinde bulunduklarının tespit edildiği ifade edildi. Belediyenin ya da zabıta birimlerinin hiçbir şartta para talebinde bulunmadığına dikkat çekilen açıklamada, bu tür girişimlerin tamamen dolandırıcılık amacı taşıdığı ve vatandaşların duygularını istismar etmeyi hedeflediği belirtildi.