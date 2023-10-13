Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yönetiminde, hemen her konuda olduğu gibi şehrin enerjisine de katkı sağlıyor.

Develi Epçe Mahallesi’nde gerçekleştirilmesi planlanan yenilenebilir enerji projesi S.S. Epçe Köyü Sulama Kooperatifi Güneş Enerji Santrali’nde (GES) paydaş olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, projenin toplam 8 milyon 244 bin TL’lik ihale bedelinin 4 milyon 744 bin TL’lik kısmını karşılıyor. Bu çerçevede S. S. Epçe Köyü Sulama Kooperatifi Güneş Enerji Santrali’nin ihale bedelinin yaklaşık yarısını, Kayseri Büyükşehir Belediyesi karşılıyor. Develi Epçe Mahallesi’nde gerçekleştirilmesi planlanan yenilenebilir enerji projesi S. S. Epçe Köyü Sulama Kooperatifi Güneş Enerji Santrali’nde (GES) paydaş olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, projenin toplam 8 milyon 244 bin TL’lik ihale bedelinin 4 milyon 744 bin TL’lik kısmını karşılıyor. İhalenin geri kalan 2 milyon TL’lik bölümü Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından üstleniliyor. 8 bin 200 metrekare alanda kurulacak olan, toplam 250 çiftçi ailenin faydalanarak, toplam 4 bin dekar alanın 2 bin 400 dekarının sulanmasına imkân tanıyacak EPÇE GES Projesi, Kayseri’de tarımsal sulamada belediyelerin yapacağı ilk proje niteliği taşıyor. Uygulanması ile mevcut faal olarak çalışan 2 adet derin kuyuya yapılan toplu yağmurlama sulama projesinin enerji ihtiyacının karşılanmış olacağı projede, bu iki kuyunun sulama sahası 2 bin 400 dekar olarak belirlendi. Enerji ihtiyacının karşılanması ile yörede bitkisel üretim ve buna bağlı olarak hayvansal üretim artacak. Yörede bitki deseni değişerek, geleneksel ürünler dışında daha çok gelir getirici bitki türlerine yönelim olacak. Bulunduğu ilçede, ilde ve farklı illerde örnek olacak ve yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi daha iyi anlaşılacak proje ile ülke genelinde öncülük görevi de üstlenilmiş olacak.

Çiftçinin üretimde en büyük girdilerden olan enerji masrafı azalacak böylelikle çiftçilerin gelir seviyesi artacak böylece milli ekonomiye de katkı sağlanmış olacak.