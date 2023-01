Erzurum Büyükşehir Belediyesi 15. Araç Filosu’nu düzenlediği törenle tanıttı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi 15. Araç Filosu’nu düzenlediği törenle tanıttı.

Olimpiyat Millet Bahçesi’nde gerçekleşen tanıtım programında 87 araçtan oluşan iş makinalarının tanıtımı yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, törende yaptığı konuşmada, “Şu tabloya bakınca yani büyük bir mutluluk yaşıyoruz. İnanın tek bir filomuz bile şuanda bu alana dahi sığmıyor” dedi. Filo hakkında teknik bilgi veren Aynalı, şunları kaydetti: “Başkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Başkanımızın vizyonel yaklaşımıyla ve yüksek ufkuyla bu yatırımları yapıyoruz. İnşallah hayırlı hizmetlerde kullanacağız. Toplu ulaşımda kullanılmak üzere 20 tane otobüsümüz var, kar bıçaklı ve damperli 27 kamyonumuz var, 3 greyderimiz, 3 yükleyicimiz, 7 ekskavatörümüz var, 3 kazıcı yükleyicimiz var, 4 silindirimiz var, 3 roley tankımız var, 3 dorsemiz var, bir akaryakıt tankerimiz var, bir vidanjörümüz var, bir kamyonet, 3 forklift, 3 iş makinesi taşıma aracımız var. Filomuz içerisinde Türkiye’ye ilk defa getirilen asfalt makinalarımız var. Bunlara ayrı bir parantez açmak istiyorum. Full otomasyon bilgisayar kontrollü Türkiye’de ilk defa Erzurum’da Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanılan araçlar son teknoloji ürünüdür. 18 ton agrega yükleme kapasiteli, 2.6 ton emisyon yükleme kapasiteli, 4.5 metre serim genişliği olan bir araç 1 dolumda ortalama 400-450 metre serim yapabilmekte, bir ekip yeni asfalt makinelerimiz sayesinde günde beş kilometre yolu asfaltlayabiliyor. Bu araç ve iş makinesi filomuzun yatırımının toplam tutarı 223 milyon. 2014 yılında su kanal idaremiz belediyemiz ve şirketlerimiz dahil araç ve iş makinesi parkımızda 260 tane araç ve iş makinesi vardı. 2022 yılı sonu itibari ile 1500 oldu bugün 87 aracı daha dahil ederek 1587’ye çıkarmış oluyoruz. Tabi biz bu araçlarımızla hizmetimizin hem kapasitesine hem kalitesini arttırmaya hedefliyoruz. İl merkezimizde ilçe merkezlerimizde kırsal mahallelerimizde İnşallah bu filolarla daha kaliteli ve daha kapasiteli hizmetler vereceğiz.”

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar da, “Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen Bey ile gurur duyuyoruz” dedi. Konuşmasında Başkan Sekmen’e teşekkür eden Başkan Uçar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu ekipmanların buraya gelmesinde bunların bizim vatandaşlarımızla buluşturulmasında emeği olan başta Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen ve onun çalışkan ve kıymetli ekibini tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum hem bir belediye başkanı olarak hem bir vatandaş olarak Gerçekten Erzurum’da yerel yönetimlerden çok güzel hizmetler alıyoruz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere çizmiş olduğu vizyon doğrultusunda burada tüm belediye başkanlarımız olarak Sayın Abimiz Büyüğümüz tecrübesi ve birikimiyle gerçekten bizlere güzel örnek olan Sayın Mehmet Sekmen Başkanımızla el ele vererek bu şehri daha da güzel yarınlara İnşallah hep birlikte götüreceğiz. Araç filomuzun şehrimize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum.”

“Erzurum değişim ve dönüşümün merkezi olacak”

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, “Erzurum’a hizmet ederken araç ve gereç olmadan bilgi ve beceri olmadan bu hizmetleri yapmamız mümkün değil” dedi. 16. Araç Filosu’nun da yakında tamamlanacağı müjdesini veren Başkan Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Tahminen bir 100-150 arası daha siparişi verilmiş geliyor. Bugün bu araçları bugünkü rakamla almaya kalksanız imkânsız Bu araçta şu anda 400 milyon Burada çok yeni araçlar var, inşallah bu araçlarla Erzurum’un her yerine ayrı ayrı hizmetler verilecek. Bu gayretle inşallah bu şehrin sorunlarına hep beraber çözüm bulacağız. Siyaset çözüm yeridir. Siyaset yapıp hem de çözüm üretemezseniz bir yere varmanız mümkün değil. Bakın şehrimizin gündeminde olmayan birçok soruna ‘Nasıl çözüm bulabiliriz’ diye gayret ediyoruz. Onun için daha çok hizmet vereceğiz. Daha çok çalışacağız. İnşallah daha güzel hizmetlerin kurdelelerine hep beraber burada keseceğiz. ETSO Başkanımızla beraber Belediye Başkanı arkadaşlarımızla beraber siyasilerimizle beraber Erzurum OSB’nin bir yandan büyütülmesi bir yandan da yeni yatırımların orada başlatılmasını sağlayacağız. Bu hizmetleri yaparken ben yalnız değilim arkamızda Devletimiz var. Yanımızda da çok kıymetli Belediye Başkanı arkadaşlarım var. Hepsine huzurlarınızda teşekkürü bir borç biliyorum. İnşallah yakın bir gelecekte de Horasan Organize Sanayi Bölgesi’nin temelini atacağız. Ben de buradan ve oranın alt yapısını üstlendim. Çok kısa sürede tamamlayacağız. Ticaret Odası Başkanımız yeni seçildi. Hayırlı olsun hakikaten kıymetli bir arkadaşımız Burada da el ele vererek geçmişte de zaten beraberdik OSB’lerde çok emek verdi. Çok hizmet yapacağız, çok büyük projelerimiz var. Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkanımızla görüştüm. Ilıca’da 120 dönüm bir sera alanı alıyoruz. 120 dönüm serada bu şehrin fasulyesini, kışın taze fasulyesini ve patlıcanını, biberini üreteceğiz. Bu sene çok projelerimiz var, Habibbaba’da, Mumcu’da, Hasan-i Basri’de, Tosya’da, Palandöken’de, Kazımyurdalan’da inşallah yeni binalar yapacağız. Ilıca’da büyük bir dönüşüme inşallah başlanacak. Çevre Bakanımızla da görüştük. Şehrimizde emekliler için konut talebi vardı kendisiyle görüştük ve inşallah olacak. Bizim ağzımızdan ‘Paramız yok, pulumuz yok, şuyumuz yok, buyumuz yok’ diye bir şey çıkmaz. Biz kamu kaynaklarını kullanırken bir yandan araç alıyoruz biryandan da bu araçları kullanacak şoför arkadaşlar alıyoruz. Erzurum değişim ve dönüşümün merkezi olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın hayali Erzurum’u bir Davos yapmak. Davos ismi duyulduğu için söylüyorum inşallah bizim yapacağımız yatırımlar Davos’un çok önünde olacak. İş adamları, siyasiler, büyük liderler oraya gidip toplantılar yapıyorlarsa inşallah zamanın birinde gelip burada o toplantıları burada yapacaklar. İnşallah ilimiz her alanda büyüyüp kalkınacak.”

“Büyükşehir Belediyemiz Türkiye’de en çok hizmet üreten bir belediye”

Erzurum Valisi Okay Memiş de, “Erzurum Büyükşehir Belediyesi kırsal alana gördüğüm kadarıyla bildiğimden de eminim en fazla hizmet üreten bir Belediye Sayın Mehmet Sekmen Bey ve ekibini kutluyorum” diye konuştu. Vali Memiş, şöyle devam etti: “2000 rakımda yaşayan insanlarız. 2000 rakımda yaşayan bir coğrafyada 2000 yerleşim yerimiz var. Ve Büyükşehir Belediyesi hepsine yetişmeye çalışıyor. Yani Karayazı, Hınıs, Tekman, Karaçoban, Çat, Horasan, Aşkale, Pasinler, Oltu, Olur, Şenkaya, Uzundere, Tortum, İspir, Pazaryolu kısacası tüm ilçelerimize yetişmeye çalışıyor ve hakikaten çok sert bir coğrafya bütün o yerel altyapı hizmetlerini götürmeye çalışan bir Büyükşehir Belediyesi var. Bendenizde buna şahitlik ediyorum. Biz Başkanımızdan çok memnunuz. Çünkü bizler merkezi idarenin temsilcileriyiz. Kamu kaynağı kullanıyoruz. Hepimiz kamu kaynağını kullanırken dikkatli ve özenli olmak durumundayız. Kamu kurum bütçelerini doğru işlere harcarsanız olumlu neticeler alırsınız. Hem Büyükşehir Belediyemiz hem Valiliğimiz hem ilçe belediyelerimiz bizler kısıtlı imkânlarla doğru projelere odaklandık ve siz değerli vatandaşlarımızın emrindeyiz. Erzurum’da yaşayan bütün vatandaşlarımızı kucaklamaya ve onlara kamu hizmetlerini en iyi şekilde ulaştırmaya büyük gayret sarf ediyoruz. Her alanda, eğitimde, sağlıkta, yerel yönetimlerde, güvenlikte, asayişte, sosyal yardımlarda, temel altyapı hizmetlerinde ve zaten Allah’a şükürler olsun birçok kriterde Erzurum Türkiye ortalamasının üstünde Şimdi Erzurum’un daha güzel olması gerektiğini düşündüğünüz bir alan var o da üretim ve sanayi alanı O alana odaklandık bütün paydaşlarımızla beraber Sayın Milletvekillerimiz, Bakanlıklarımız, Büyükşehir belediyemiz, ilçe belediyelerimizle Merkezde iki Organize Sanayi Bölgesi’nde çok iyi şekilde gidiyoruz yarın bir yatırımcı geliyor. 100 milyon dolarlık bir yatırım yapacak, tek başına iki katrilyon ediyor bugünkü parayla Doğrudan istihdam 500 dolaylı istihdam 2000’e yakın olacak inşallah Bunların temellerini atacağız bunları göreceksiniz. Oltu Organize Sanayi Bölgesi’nde önemli bir çalışma gerçekleştirdik. Sayın Mehmet Sekmen Bey ile beraber Sayın Necmettin Bey Oltu Belediye Başkanımızla beraber şimdi Horasan’ın bir talebi var onu da değerlendiriyoruz. Yine Aşkale’nin bir talebi var. 6. Bölgeyi sağlamaya gayret ediyoruz. Yani bu da bir strateji A planımız ve B planımız var. Her alanda vatandaşlarımızın yanındayız. Geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz. Bu araçların hepsinin Türkiye’de üretilmesi ayrıca bir gurur kaynağı Ben kazasız belasız hayırlı hizmetler diliyorum. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen Bey’i ve onun çalışkan ekibini ve onunla beraber Erzurum’a hizmet eden bütün ilçe belediye başkanlarımızı kutluyorum.”

Konuşmaların ardında tüm protokol üyelerinin katılımıyla açılış yapıldı, dev filonun tanıtımı gerçekleştirildi.