Erzurum Büyükşehir Belediyesi dev bir yatırımı daha düzenlediği törenle hizmete açtı. 120 araçtan oluşan 600 milyonluk 16. Araç Filosu, görkemli bir törenle hizmete girdi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, törende yaptığı konuşmada, “Şehrimizin coğrafyası büyük ve bu coğrafyaya hizmet kapasitemizi ve kalitemizi arttırmamız gerekiyordu. Bununda yolu da iş makinemiz ve araç sayımızı arttırmaktan geçiyordu. Biz bu 15. Filo itibari ile 1580 araca ulaşmıştık bugün yaklaşık 120 araç daha 16. filomuza dâhil ediyoruz. Bugünkü araç ve iş makinalarıyla beraber filodaki sayımız 1700’e çıkıyor. 10 yılda 1700 araç bu bir rekor Erzurum Büyükşehir Belediyesi her iki günde bir aracı ve iş makinasını makine parkına dâhil etmiş oldu. Bu bir başarı hikâyesidir. Bu günkü yatırımımızın toplam tutarı 600 milyondur” dedi.

AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu da, “Eser siyasetinin bir örneğini daha görmenin gururunu yaşattığı için çok kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. ‘Söz uçar eser kalır’ dedik 21 yıllık AK Parti iktidarımıza insanımıza her türlü hizmeti sağladık ve de sağlamaya da devam edeceğiz. Bu hizmetlerimiz Cumhur İttifakımızla birlikte 14 Mayıs’ta yazacağımız destanlarımızla birlikte devam edecektir. Malumunuz 14 Mayıs’ta hayati bir önem taşıyan seçim var, bu seçimde Türkiye Yüzyılı olarak yola çıkmış bulunmaktayız. Ülkemizin kalkınmasının devamı için dünya mazlumları için demokrasimiz için bir dönüm noktasıdır 14 Mayıs” diye konuştu.

MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül de, “Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın şehrimize sunmuş olduğu hizmetlerden dolayı şahsım ve partim adına kendisine teşekkürü bir borç biliyorum.. Bu günde şehrimize baktığımız zaman ne mutlu bize ki milli üretilen ürünlerimizi milletin hizmetine sunmak üzere gerçekleştiriyoruz. Cumhur İttifakımızın devamı için 14 Mayıs’ta Cumhur İttifakımızın zaferiyle hizmetlerimizin kat ve kat üstüne koyarak yaşatacağımız ve büyüteceğimiz güzel günlere iştirak edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Kalkınmamızın üç temel dinamiği şudur: değişim, dönüşüm ve gelişim”

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, “Kadim şehir Erzurum’umuza hizmet etmenin gurur ve kıvancını yaşıyoruz. Biz göreve başladığımız zaman bir söz vermiştik, değişim, dönüşüm ve gelişim Biz de şehrimizi dönüştürmenin, geliştirmenin ve büyütmenin gayreti içerisindeyiz. İstiyoruz ki bu şehirde imrenilen şehirler gibi alt yapısıyla üst yapısıyla eserleriyle ön tarafa çıksın ve herkesin yaşamak istediği bir şehir olsun” kaydını düştü.

“Yakın zamanda Palandöken Dağı’mızda, Konaklı’da yeni otellerin temellerini atacağız. Hınıs kanyonları ayağı kaldıracağız. Tekman’da doğal güzellikleri ortaya çıkaracağız. Şenkaya’da bir mağara var ki gezip görülmesi gereken bir yer Karayazı’da göllerimiz var. Uzundere ve Tortum’da dinlenme alanları yapacağız” diyen Başkan Sekmen, şöyle devam etti: “Bugün burada aldığınız makinelerle köylerimize daha kaliteli ve aktif hizmet vereceğiz. Bu makinelerle 10 yıl hiç aşınma olmayan yollar yapacağız köylerimize Yaşam alanından meralara kadar birçok hizmet sunacağız. Bugünkü bedelle 600 milyon tutarında 120 yeni aracı hizmete sokuyoruz. Şehrimize hayırlı olsun. Biz ilimizin doğusundan batısına kuzeyinden güneyine kadar hiç bir tarafı ihmal etmeden hizmet veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz. Türkiye’de ilk kez biz organik gübre üretimini yapıyoruz. Ve örnek şehir haline geleceğiz. İnşallah hizmette Türkiye’ye öncü olmaya devam edeceğiz. Erzurum’u sanayi şehri yapacağız. Bir yatırımcımıza kâğıt fabrikası kurması için yer verdik. İnşallah Havlularımız ve peçetelerimiz bu şehirde üretilecek. Yorgunluk yok aşkımız ve sevdamız var milletimize Biz Cumhur İttifakı olarak ne dediysek yaptık. Cumhurbaşkanımız 5 Mayıs’ta buraya geliyor. Çoluk çocuk yaşlı genç demeden herkesi davet ediyorum.”

Önceki dönem İçişleri Bakanı, Erzurum Milletvekili Adayı Selami Altınok da, “Erzurum Büyükşehir Belediyemizin AK Parti Belediyeciliği örneğini Erzurum’dan Bütün Türkiye’ye gösterdiği çalışmalarına hemen hemen her hafta bir yenisiyle şahit oluyor ve bütün Türkiye’ye gösteriyoruz” diye kaydetti.

“Erzurum AK Parti ile beraber çehresini değiştiren bir kent oldu. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen’le ilçe Belediyelerimiz ekip ve kardeşlik ruhuyla 20 ilçemizde vatandaşlarımızın sıkıntılarını problemlerini çözmek için çok büyük bir gayretle görev yapıyorlar. Çalışmaya da bundan sonra devam edecekler inşallah.” diyen Altınok, sözlerini şöyle sürdürdü: “AK Parti ve Cumhur İttifakımız yumruk gibi sıkılmış ve birbirinin arkasında duran birbirini destekleyen ve bundan sonra da desteklemeye devam edecek bir güç birliği oluşturdu. Allah’a şükür bundan çekiniyorlar. O kendini birbirine benzemez bir sürü yapıdan oluşan ittifaklar Cumhur İttifakı’ndaki bu kardeşlikten bu beraberlikten çekiniyorlar. Çekinmekle de haklılar, niye çekindiklerini de 14 Mayıs akşamı hep beraber göreceğiz inşallah. Araç filosunun Erzurum’a çok büyük bir katkı yapacağını görüyorum. Köylerimizden kırsalımıza şehir merkezimize daha büyük işler yapabilmemiz için bu büyük filonun neler yapacağını şimdiden tahmin edebiliyorum. Türkiye’de birlik ve beraberliğimize muhalif yapı varsa toplanıyor. Yanına ayrıca koltuğunu kaybetmiş koltuk sevdalısı olan ve davasını satan birilerini de alıyor. Yetmiyor Müslüman mahallesinde salyangoz satmaya çalışıyorlar. LGBT’yi de alıyorlar yanına Lut kavmini de alıyorlar yanına böyle bir ittifak olur mu arkadaşlar? Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında Erzurum da duracak Türkiye de duracak. Yetmez yıllarca rahmetli Erbakan hocanın Taksim’e cami yaptırmak isteyip de ömrünün yetmediği ve o bölgede gök kubbelere ezan sesini yükselten Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında tabi ki Erzurum duracak.”

Konuşmaların ardından 16. Araç Filosu’nun açılışı yapıldı.