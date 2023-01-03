Erzurum Büyükşehir Belediyesi, kentte güreş sporunun gelişimine önemli katkılar sunan Dursun Ali Kishalı’nın adını taşıyan Güreş Eğitim Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, kentte güreş sporunun gelişimine önemli katkılar sunan Dursun Ali Kishalı’nın adını taşıyan Güreş Eğitim Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi.

Açılış konuşmasını yapan Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Dal, kentte hayata geçen sportif yatırımlarla ilgili bilgi verdi. Başkan Dal, “Türkiye’nin yerel yönetimde duayen ismi Sayın Mehmet Sekmen Başkanımızın öncülüğünde Erzurum, sporda marka bir kent oldu” dedi.

Spor adamı Dursun Ali Kishalı da duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “65 yılımı ata sporumuza adadım. Adımı eğitim merkezine veren gurur kaynağımız Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen Bey’e şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

“Erzurum, Türkiye’de sporda en iyi üç şehrinden biri”

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, “Lisanslı sporcu sayısı 74 bini aşan Erzurum, ülkemizin sporda en iyi üç şehrinden birisidir” dedi.

“Olimpiyat şehri Erzurum’da amatör ve salon sporlarının gelişmesi, diğer spor branşların da derece elde etmek için ilimizde canla başla görev yapmaktayız” diyen Başkan Sekmen, şunları kaydetti: “Yaz ve Kış Spor Okulları’nda 8 yılda 50 bin yavrumuzu sporun fair play ruhunda buluşturduk. Erzurum, ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarıyla sporda da marka bir kent haline geldi. Yarı maraton, tenis, karate, güreş, futbol, boks, sürat pateni, dağcılık, kızak, kayak, yaz ve kış spor okulları, buz hokeyi, kış sporları, kick boks ve diğer salon sporlarında şehrimizi daima zirveye taşıdık. Bugün burada son derece anlamlı ve önemli bir yatırımımızın açılışında sizlerle birlikteyiz. Erzurum’da güreş sporunun gelişimi için ömrünü ata sporumuza adayan Dursun Ali Kishalı ağabeyimiz, malumunuz şehrimizin yetiştirdiği kıymetli bir değer Batı Menzil Müsabakaları Türkiye Birinciliği, Türk Silahlı Kuvvetleri Şampiyonluğu, Kara Kuvvetleri Şampiyonluğu ve nice Türkiye Birinciliklerinde ülkemizi gururla temsil eden bu spor adamı, Güreş İl Temsilciliği ve aldığı tüm görevlerde Erzurum’a sayısız Avrupa Şampiyonu ve Dünya Güreş Şampiyonalarında derece elde eden nice sporcular yetiştirdi. Bizler dün olduğu gibi bugün de ‘Vefa; İslam ahlakının en önemli ilkelerinden biridir’ düşüncesinden hareketle Güreş Eğitim Merkezi’mize Dursun Ali ağabeyimizin adını verdik. Umuyorum ki bu güzel tesiste, yiğitlikleriyle adını spor tarihinin sayfalarına altın harflerle yazdıran Koca Yusuf, Kel Aliço, Adalı Halil, Yaşar Doğu, Hamza Yerlikaya, Nihat Kabanlı, Reşit Karabacak, Asım Bülbül, Erdal Karakaş ve İbrahim Bölükbaşı gibi daha nice sporcular ve nice şampiyonlar yetişir. 5 bin kişi kapasiteli Güreş Arena, 6 adet açık ve 3 adet Kapalı Tenis Kortları, 1 adet Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, 1 Jimnastik Salonu, 2 Spor Salonu, 2 Açık Basketbol ve 1 adet de Voleybol Sahası, Trafik Eğitim Pisti, 4 Fitness Salonu, 2 Güreş antrenman sahasının yanı sıra FIFA standartlarında 22 futbol sahasına sahip Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’mize inşallah yeni yatırımlar ekleyeceğiz.”

Konuşmaların ardından dev yatırımın açılış kurdelesi Başkan Sekmen, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü’nün Avrupa ve Dünya Şampiyonları ile protokol üyelerinin katılımıyla kesildi.

Açılışa Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum İl Başkanvekili Çetin Gözütok, Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, Pazaryolu Belediye Başkanı İbrahim Şahin, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, AK Parti Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu, Yakutiye İlçe Başkanı Recep Aydın, Türk Kızılayı Erzurum Bölge Başkanı Hüseyin Bozhalil, Kış Sporları Enstitüsü Müdür Yardımcısı ve ERGÜDER Başkanı Doç. Dr. İzzet Uçan, Güreş İl Temsilcisi Battal Alpkılıç, diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.