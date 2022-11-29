Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin dev enerji projesi 16 Megawatt’lık (MW) Güneş Enerji Santralleri (GES), Türkiye’nin en büyük kamu GES yatırımı olarak değerlendiriliyor. Başkan Sekmen, enerji sektöründeki bu önemli yatırımın detaylarını anlattı. Sekmen, “Gün ışığının elektrik enerjisine dönüşmesine sayılı günler kaldı” dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin dev enerji projesi 16 Megawatt’lık (MW) Güneş Enerji Santralleri (GES), Türkiye’nin en büyük kamu GES yatırımı olarak değerlendiriliyor. Başkan Sekmen, enerji sektöründeki bu önemli yatırımın detaylarını anlattı. Sekmen, “Gün ışığının elektrik enerjisine dönüşmesine sayılı günler kaldı” dedi.

“16 Megawatt’lık Güneş Enerji Santralleri’nin ilk etabı olan 8 MW’lık kısmını Aralık ayında devreye alacağız” diyen Başkan Mehmet Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Eylülün ilk haftası fiziki olarak sahada başladığımız projenin birinci etabını 3 ay gibi rekor bir sürede tamamlayacağız. Kamuda ihalesi yapılıp yapımına başlanan en büyük güneş enerjisi projesini Erzurum’a kazandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bilindiği gibi proje 3 ayrı mahallede, Yakutiye Yerlisu Mahallesi’nde 3 MW, Aziziye Ilıca Mahallesi’nde 3 MW ve Aziziye Ocak Mahallesi’nde 10 MW olmak üzere toplam 16 MW kurulu elektriksel güce sahiptir. Yıllık elektrik üretim kapasitesi 32 milyon kilowatt saattir. Bu kapasite ile 18 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılanabilir. Yıllık belediye bütçesine katkısı ise 110 milyon liradır. Proje çerçevesinde; 250 dönüm arazinin reglajı yapıldı. Ocak Mahallesi’nde proje sahasında ise dere kenarı ıslahı yapıldı. 1500 tona yakın çelik imalatı, 13 km’lik havaii yüksek gerilim enerji nakil hattı, 5 km yeraltı yüksek gerilim enerji nakil hattı yapıldı. 43 adet beton köşk, 150 adet inverter ve 40.000 adet güneş panelini ise sahaya işlemeye devam ediyoruz.”

“Erzurum enerji üretim merkezi olacak”

Başkan Mehmet Sekmen, Büyükşehir’in yatırımlarıyla birlikte kentin enerji üretim merkezi olacağını kaydetti. Başkan Sekmen, şöyle devam etti: “Nitekim 2019 yılında Aziziye’nin Ilıca Mahallesi’nde 4 MW ve Yakutiye’nin Yerlisu Mahallesi’nde 3 MW olmak üzere devreye aldığımız 7 MW’lık Güneş Enerji Santrali, 3 yıl 2 ayda kendini amorti etti ve şimdi her ay belediyemizin bütçesine 3 milyon lira katkı sağlamaktadır. 16 MW’lık Güneş Santrali ise fizibilite raporları doğrultusunda 4 yıl 2 ayda kendisini amorti edeceğini ve en az 20 yıl Büyükşehir Belediyesi’ne hizmet edeceğini öngörüyoruz. Santrallerden üretilen elektrik enerjisi, Büyükşehir Belediyesi ve Erzurum Su Kanalizasyon İdaresi’nin elektrik tüketimleri her ay sonunda mahsuplaştırılacak. Ve üretim fazlası ise elektrik kurumuna satışı gerçekleştirilecek. Ayrıca elektrik faturalarına ve diğer yakıt ürünlerine gelen zamlardan Büyükşehir Belediyesi olarak etkilenmeyeceğiz. Gelecek nesiller için yapılacak en iyi şey olan temiz gelecek ancak yenilenebilir enerji ile mümkün olduğunun bilincindeyiz. Bu yüzden hiçbir sera gazı salmayan ve herhangi bir egzoz gibi zararlı gaz bırakmayan güneş enerjisi sistemlerine gereken önemi vermeye devam edeceğiz.”