Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Antalya’da misafir edilen depremzedelere moral vermek amacıyla bir gezi düzenledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Antalya’da misafir edilen depremzedelere moral vermek amacıyla bir gezi düzenledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile ortaklaşa hazırladığı program çerçevesinde gerçekleştirilen gezi çerçevesinde depremzedeler, Termessos içerisinde bulunan müzeyi ziyaret ederek tarihi yerler hakkında bilgi aldı. Bu sayede moral buldular. Ardından, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından Türkiye’nin ilan edilen ilk milli parklarından biri olan Güllük Milli Parkı hakkında bilgilendirildiler. Bölgede yaşayan hayvanlar hakkında bilgi alan depremzedeler doğal yaşam ve yaban hayatı hakkında keyifli bir deneyim yaşadı.

“Doğaya güvercin saldılar”

Gezi çerçevesinde depremzedeler, Büyükşehir Belediyesi Antalya Doğal Yaşam Parkı’nı da ziyaret etti. Depremzedeler, Manavgat’ta kanadı kırık bir şekilde bulunan kızıl şahin 1 aylık rehabilitasyon tedavisinin ardından yetkililerce doğaya salınmasına tanıklık etti. 4 güvercin de depremzedeler tarafından doğaya saldı. Farklı bir gün geçiren depremzedeler, zorlu günlerinde bir nebze de olsun moral buldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, depremzedelere yönelik bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtti.