Antalya Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgesine ekip, ekipman ve insani yardımın yanında kan bağışı desteği de sağlıyor. Depremzedelerin kan ihtiyacını karşılamak için Kızılay işbirliğinde kan bağışı kampanyası başlatıldı. Büyükşehir Belediyesi personeli ve vatandaşlar kan bağışı için sıraya girdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgesine ekip, ekipman ve insani yardımın yanında kan bağışı desteği de sağlıyor. Depremzedelerin kan ihtiyacını karşılamak için Kızılay işbirliğinde kan bağışı kampanyası başlatıldı. Büyükşehir Belediyesi personeli ve vatandaşlar kan bağışı için sıraya girdi.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası teyakkuza geçen Antalya Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgesine her türlü desteğini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’yi yasa boğan deprem sonrası bölgede oluşabilecek kan ihtiyacına karşı Kızılay işbirliğiyle kan bağışı kampanyası başlattı. Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen kan bağışı yoğun ilgi gördü. Büyükşehir personeli ve vatandaşlar kan bağışlamak için sıraya girdi. Büyükşehir yetkilileri, kan bağışının akşam 19.00’a süreceğini belirterek sağlık durumu uygun olan herkesi kan bağışlayarak, deprem bölgesine destek olmaya davet etti.