Erzurum Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgesine yardım konvoyu gönderdi. İtfaiye Daire Başkanlığı’ndaki toplanma merkezinden hareket eden TIR’lar Şanlıurfa ve Malatya’daki depremzede vatandaşlara umut ışığı olacak. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Ülkemizi derinden sarsan bu felaket sonrası depremzede kardeşlerimiz için el ele vererek yaralarımızı hep birlikte sarmaya çalışıyoruz. Battaniyeden kışlık giysilere, ısınma ünitelerinden hijyen ürünlerine, gıdadan temel ihtiyaç maddelerine varıncaya kadar oluşturduğumuz yardım konvoylarımız inşallah kardeşlerimize karınca kararınca fayda sağlar” dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgesine yardım konvoyu gönderdi. İtfaiye Daire Başkanlığı’ndaki toplanma merkezinden hareket eden TIR’lar Şanlıurfa ve Malatya’daki depremzede vatandaşlara umut ışığı olacak. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Ülkemizi derinden sarsan bu felaket sonrası depremzede kardeşlerimiz için el ele vererek yaralarımızı hep birlikte sarmaya çalışıyoruz. Battaniyeden kışlık giysilere, ısınma ünitelerinden hijyen ürünlerine, gıdadan temel ihtiyaç maddelerine varıncaya kadar oluşturduğumuz yardım konvoylarımız inşallah kardeşlerimize karınca kararınca fayda sağlar” dedi.

Arama ve kurtarma ekiplerimiz Hatay’da

Başkan Mehmet Sekmen, Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki arama ve kurtarma timleri ile gönüllülerden oluşan ERAKUT ekibinin deprem bölgesinde görev yaptığını ifade etti. Başkan Sekmen, “Deprem sonrası Erzurum Büyükşehir Belediyemize bağlı arama ve kurtarma timleri ve ERAKUT ekibi olarak toplam 60 personelimiz, ilk yardım araç ve ekipmanlarımız deprem bölgesinde Kurtarma ekibimiz Hatay ilimizde görev yapıyor. Yüce Allah hepimizin yardımcısı olsun” diye konuştu. Başkan Sekmen ayrıca Büyükşehir Belediyesi filosundaki ağır iş makinelerinin de depremlerin hemen ardından bölgeye sevk edildiğini ifade etti.