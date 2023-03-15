Depremin en fazla etkilediği şehirlerden biri olan Malatya’da alt ve üstyapı çalışmalarına devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi depremzede üreticilere destek olmak için tarım konusunda da teknik ekip gönderdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi deprem bölgesindeki yaraları sarmak, depremzede vatandaşların yanında olmak için çalışmalarına devam ediyor. Depremden en fazla etkilenen şehirlerden biri olan Malatya’da depremzede üreticilere teknik destek vermek için ekip gönderen Büyükşehir Belediyesi Doğanşehir, Akçadağ ilçeleri ve kırsal mahallelerde incelemelerde bulundu. Üreticilerle birebir görüşmeler yapan Büyükşehir ekipleri tarımsal üretimin devam etmesi için neler yapılması gerektiğini sahada inceledi. Ayrıca Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde üreticilerin elinde büyük miktarda kurutulmuş kayısı olduğunu tespit eden Büyükşehir ekipleri ilçe belediyeleri ile birlikte 11 ton kayısıyı satın alarak üreticileri bir nebze olsun rahatlattı.