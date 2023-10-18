Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde “Türkiye Yüzyılı Cumhuriyet Kupası 3x3 Basketbol Turnuvası”, ”Türkiye Yüzyılı Cumhuriyet Koşusu 3K” ve “Türkiye Yüzyılı Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvası” düzenliyor.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kültür, sanat ve spor alanında takdir toplayan hizmetlerini özel gün ve haftalarda da Kayserililerle buluşturmaya devam ediyor. Bu çerçevede, tüm yurtta büyük bir coşkuyla 100’üncü yılı kutlanacak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çerçevesinde hazırlıklara başlayan Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Kayserilileri büyük bir heyecan, rekabet ve coşkuya sahne olacak spor etkinlikleri ile buluşturuyor.

“Türkiye Yüzyılı Cumhuriyet Kupası 3x3 Basketbol Turnuvası”

Spor A.Ş., bu özel günde düzenlenecek etkinlikler kapsamında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na Özel “Türkiye Yüzyılı Cumhuriyet Kupası 3x3 Basketbol Turnuvası” kayıtlarını başlattı. 28 Ekim Cumartesi günü başlayacak turnuva Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde düzenlenecek. 18 yaş üzeri 8 Kadın, 16 Erkek takımın iki ayrı kategoride heyecan dolu maçlarına sahne olacak turnuva 29 Ekim Pazar günü sona erecek. Turnuvaya kayıtlar yalnızca 0 (549) 696 00 38 numaralı telefon üzerinden kabul edilirken katılımlar ücretsiz olacak.

”Türkiye yüzyılı cumhuriyet koşusu”

Tüm yurtta olduğu gibi Kayseri’de de büyük bir coşkuyla kutlanacak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı vatandaşların spor ve eğlenceyle geçirmelerine katkı sunmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. yine 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na Özel ”Türkiye Yüzyılı Cumhuriyet Koşusu 3K” kayıtlarını da başlattı.

29 Ekim Pazar günü Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde gerçekleşecek “Türkiye Yüzyılı Cumhuriyet Koşusu 3K” 3 kilometrelik parkurda yapılacak. Saat 09.00’da yapılacak göğüs numarası dağıtımının ardından 10.00’da ısınma hareketleri yapılarak saat 10.30’da çocuk koşusu startı verilecek. Saat 11.00’de yetişkin kategorisinde start verilecek koşu, saat 11.30’da sona erecek ve soğuma hareketleri yapılacak. Saat 12.00’de gerçekleşecek hediye çekilişinin ardından saat 13.00’te etkinlik sona erecek.

Türkiye Yüzyılı Cumhuriyet Koşusu bitiş noktasında Büyükşehir Belediyesi tarafından katılımcılara ikram dağıtımı da yapılacak.

Katılımın ücretsiz olduğu etkinlikte çocuk koşusu için 7-15 yaş arası, yetişkin koşusu için 16 yaş ve üzeri vatandaşların kayıtları kabul edilecek.

Etkinlikte zaman ölçüm tasnifi yapılmamasından dolayı hediye çekilişi koşu sonrası yetişkin ve çocuk katılımcılar arasında gerçekleştirilecek. Katılımcıların koşu sonrası yapılacak olan çekiliş esnasında alanda hazır bulunması gerekecek.

Vatandaşlar ”Türkiye Yüzyılı Cumhuriyet Koşusu 3K” kayıtlarını www.sporaskayseri.com.tr internet adresi üzerinden yapabilecek.

“Türkiye Yüzyılı Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvası”

Spor A.Ş. Cumhuriyet Bayramı’na özel bir diğer etkinlik olan “Türkiye Yüzyılı Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvası”nda ise tenis severleri buluşturacak.

27-29 Ekim tarihleri arasında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Tenis Kortunda düzenlenecek olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na Özel Tenis Turnuvası kayıtları başladı.

Heyecan dolu müsabakaların yaşanacağı 27 Ekim Cuma günü başlayacak turnuva 29 Ekim Pazar günü tamamlanacak. Turnuvada 10-15 yaş arası tenis severler 09.00-20.00 saatleri arasındaki müsabakalarda raket sallayacak. Türkiye Yüzyılı Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvası’na katılmak isteyen vatandaşlar detaylı bilgiye ulaşarak kayıt işlemlerini 0 545 239 40 83 numaralı telefon üzerinden gerçekleştirebilecek.