Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri kapsamında “Cumhuriyet’e Giden Yol” söyleşisi düzenlendi.

Pelin Çift moderatörlüğünde Prof. Dr. Tufan Gündüz’ün katılımıyla gerçekleşen söyleşide Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden süreci, bu süreçte yaşanan olayları, toplumsal değişimleri, Antep’in kurtuluş mücadelesi, Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün milli mücadele döneminde yaptıkları ve yaşadıkları hakkında konuşuldu.

Söyleşiye Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Vali Yardımcısı Murat Akyüz, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdal Kılınç ve öğrenciler katıldı.

“Türkiye yüzyılı sizinle birlikte şahlanacak”

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yaptığı konuşmada, gençlere çok güvendiğini ifade ederek, “Şahinbey’in ve Şehitkamil’in torunlarını sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 101 yıl önce çok önemli bir başlangıç yapıldı ve en büyük eserim dedi Cumhuriyet’e Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Türkiye Yüzyılı sizinle birlikte şahlanacak. İnşallah bu diriliş büyük bir şahlanışa dönüşecek. Bizden aldığınız bayrağı en göklere siz koyacaksınız. Size çok güveniyorum. Korkma diyen İstiklal Marşımızı bütün dünyada okutup al yıldızlı bayrağımızı her yerde dalgalandıracaksınız” dedi.

“Antep’in sokakları bile insanlara çeşitli ilhamlar veriyor”

Söyleşinin moderatörlüğünü yapan Pelin Çift, Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle bir kez daha çok sevdiğimiz Gaziantep’te bulunmanın çok özel olduğunu belirtirken konuk Tufan Gündüz ise, “Gaziantep’te bulunmak bizim için çok önemli. Burası bir gazi şehir. Antep’in sokakları bile insanlara çeşitli ilhamlar veriyor. Ayrıca Gaziantep her geldiğimizde daha da güzelleşiyor. Burada da elbette Fatma Şahin’in ciddi katkıları var. Gençler şehri güzelleştiriyor, büyütüyor” diye konuştu.

Söyleşide Neden cumhuriyet? sorusu üzerine konuşulurken, Cumhuriyet’in kuruluşu öncesi yaşananlara değinildi. Ülkenin durumu anlatılırken Antep’in kurtuluş mücadelesi, Millî mücadelenin askeri, hukuki ve ekonomik yönleri konuları, Cumhuriyetin insana topluma millete kazandırdıkları hakkında konuşuldu.

Devamında ise Tufan Gündüz Cumhuriyetin ilanı sonrası yaşanan sıkıntıları ve ilerleme hakkında bilgiler verirken Atatürk’ün çok yönlü kişiliği ve kararlığı hakkında detaylara inildi. Söyleşinin ardından öğrencilerle soru cevap yapıldı.

Programın ardından protokol tarafından konuşmacılara hediye takdim edildi ve hatıra fotoğrafı çekildi.