Erzurum Büyükşehir Belediyesi kentteki eğitim kurumlarına yönelik başlattığı çevre projesi kapsamında okullarda hem çevre eğitimi verdi ardından temizlik ürünleri ve temizlikle ilgili eğitici ve öğretici materyal desteği sağladı.

Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Çevre Temizlik Şube Müdürlüğü ekipleri, eğitim kurumlarında çocuklara çevre bilinci ve temizlik konularında eğitici sunumlar da yaptı. Yetkililer, şu değerlendirmede bulundu: “Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen Bey’in talimatıyla ‘Yeşil bir Erzurum’ için çocuklarımıza yönelik özel bir çevre projesi hazırladık. Okullarımızda yavrularımıza temizliğin insan sağlığı açısından da ne denli önemli olduğunu anlattık. Geleceğimizi emanet edeceğimiz çok kıymetli evlatlarımızın yeni okul yılında daha konforlu eğitim alabilmeleri adına titizlikle hareket ederek 3 ilçemizde 18 okulumuzda eğitim çalışması yaptık. Ayrıca çocuklarımıza 1.180 adet boyama kiti, 930 adet boyama kitabı, 940 adet ders programı hediye ettik. Kent merkezinde okullarımıza 18 adet çöp kovası, 54 adet ayrıştırıcı çöp kutusu ve 468 adet de sıvı sabun desteği sağladık.”