Muğla Büyükşehir Belediyesi candostlara daha donanımlı bir tedavi hizmeti sunmak için Geçici Hayvan Bakımevi’ne Kavitron, Hemogram ve Biyokimya cihazı kazandırdı.

Türkiye’nin en donanımlı barınaklardan birine sahip olan Muğla Büyükşehir Belediyesi candostların sağlığı için ekipmanlarını geliştirmeye, bakım kalitesini arttırmaya devam ediyor. İlk kabul ünitesi, yavrulu anne bakım ünitesi, karantina ünitesi, muayene ünitesi, ameliyathane ünitesi, müşahede ünitesi, röntgen, ultrason, kedi üniteleri, açık-kapalı kafesler ve doğal yaşam park alanlarına sahip barınağa Kavitron, Hemogram ve Biyokimya cihazı da kazandırıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Geçici Bakımevi’ne kazandırdığı Hemogram Cihazı ile candostların kanı oluşturan hücresel elemanları gösteren kan tahlilleri yapılabilecek. Hemogram cihazı ile vücutta herhangi bir hastalık ve enfeksiyonun varlığını kontrol ederek geniş bir tarama yapılarak hayvanların hastalıkları belirlenecek. Biyokimya cihazı ile hayvan türlerine ve yaşa göre kan serumu ve plazmasından rutin ve araştırma amaçlı biyokimyasal tetkiklerin yüksek kesinlik ve güvenirlik sınırları içerisinde yapılabilmesi sağlanacak. Kavitron cihazı ile de candostların ağız ve diş sağlığı korunarak bağışıklık sisteminin en önemli öğesi olan beslenmenin sorunsuz devam etmesi sağlanacak.