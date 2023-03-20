Aydın Büyükşehir Belediyesi mübarek Ramazan ayından önce ibadethanelerin temizliğinde ekiplerin sayısını il genelinde artırdı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşların daha hijyenik ortamda ibadetlerini yerine getirebilmeleri için düzenli olarak gerçekleştirdikleri ibadethane temizliklerini artırdı.

Vatandaşların huzur içerisinde ibadetlerini yapmalarını önemsediklerini ifade eden Başkan Çerçioğlu, Ramazan ayının bereket, bolluk ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu. Vatandaşlar ise ibadethanelerin temizliğinin düzenli olarak yapılmasından dolayı Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti.