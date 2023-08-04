Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki ibadethane temizliği ile vatandaşlardan takdir topluyor.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı çatısı altında hizmet veren ibadethane temizlik ekibi ile şehirde bulunan cami ve cemevlerinin düzenli olarak temizliğini yapan Büyükşehir, vatandaşların ibadetlerini temiz ve sağlıklı bir mekanda yapmaları için özveri ile çalışıyor. İbadethane temizlik ekibi, program dahilinde her gün, farklı ibadethanelerin temizliğini yapıyor. Ekiplerin özenli ve titiz temizlik çalışmaları sayesinde vatandaşlar, sağlıklı bir ortamda gönül rahatlığı ile ibadet edebilmenin huzurunu yaşıyor. İbadethanelerin temizliği, belirli periyotlar ve ihtiyaçlar dahilinde sürecek