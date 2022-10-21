Denizli’nin Çameli ilçesinde ‘Buğday Üretimini Geliştirme ve Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi’ çerçevesinde 25 ton sertifikalı buğday tohum desteği dağıtımı gerçekleşti.

Denizli’nin Çameli ilçesinde ‘Buğday Üretimini Geliştirme ve Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi’ çerçevesinde 25 ton sertifikalı buğday tohum desteği dağıtımı gerçekleşti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliği ile ‘Denizli’de Buğday Üretimini Geliştirme ve Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi’ gerçekleştirildi. Bu çerçevede, Çameli otogarı arkasında tohum dağıtımı gerçekleştirildi. Programa Kaymakam Kübra Eroğlu, Belediye Başkan Cengiz Arslan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü ile çiftçiler katıldı. Çiftçilerin buğday üretimini ve gelirlerini artırmalarını temin etmek amacıyla yapılan projeyle birlikte Çameli’li çiftçilere 25 ton sertifikalı buğday dağıtıldı.

İlçe genelinde yaklaşık 1250 dekar alanda 196 çiftçiye buğday desteği sağlandığını açıklayan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, “Çameli Belediyesi olarak çiftçilerimize imkanlarımız doğrultusunda çiftçilerin arazi yolu talebini karşılamak amacıyla çalışmalarımızı sürdürerek destek veriyoruz, destek vermeye de devam edeceğiz. Ben çiftçilerimize hayırlı ve bereketli bir sezon diliyorum Bu projeyi üreticilerimizle buluşturan, üreticilerimizin her zaman yanında olan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a teşekkür ederim” dedi.