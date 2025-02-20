Manisa Büyükşehir Belediyesi, belediye çalışanları ve kreş öğretmenlerine yönelik yangın eğitimi düzenledi. Eğitimde, afetlerde ilk yardım, yangın söndürme ve arama kurtarma konularında bilgiler verilirken uygulamalı tatbikatlar gerçekleştirildi. İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, eğitimlerle yangın bilincini artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü’nde görevli eğitmen Ali Şan Okyay ve İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü uzmanları tarafından, belediye çalışanlarına ve öğretmenlerine yönelik itfaiyecilik ve temel yangın eğitimi düzenlendi. Eğitimde, afetlerde ilk yardım, yangın söndürme ve arama kurtarma konularında detaylı bilgiler paylaşıldı. Yangın söndürme tatbikatı da yapılarak teorik bilgilerin pratikte uygulanmasına imkan tanındı. İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından belediye binalarında bulunan yangın ekipmanları ve yangın uyarı sistemleri de kontrol edildi.

Yangın bilincinin artması amaçlanıyor

İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, "Belediyemizin farklı birimlerinde görev yapan çalışma arkadaşlarımıza yangın esnasında yapılması gerekenler, yangın öncesinde alınabilecek önlemler ve yangın sonrasında binanın tahliyesi konusunda detaylı eğitimler veriyoruz. Özellikle Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi, kreşlerimiz ve insan yoğunluğunun fazla olduğu birimlerde eğitim faaliyetlerimizi yoğunlaştırıyoruz" dedi.

Son dönemde yaşanan Bolu yangınının halkı ve çalışma arkadaşlarını tedirgin ettiğine dikkat çeken İnal, bu tür eğitimlerin yangın bilincini artırmak adına kritik öneme sahip olduğunu belirtti. İtfaiye Dairesi Başkanlığı olarak düzenli aralıklarla yangın tüpleri, yangın çıkışları ve söndürme sistemlerini kontrol ederek yoğun bir çaba sarf ettiklerini söyledi.