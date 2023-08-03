Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 16 ilçede kırsal kesimlere de hizmet noktasında büyük özen gösterirken, Pınarbaşı ve Bünyan’da kırsal kesimlerde mahalle sakinlerinden gelen talep üzerine çoban ve taziye evi inşa etti.

16 ilçede, kilitli parke çalışmalarından, oyun parkı ve halı sahaya, sosyal tesislerden, sıcak asfalt, yol yapım ve tarımsal faaliyetlere kadar ilçelerimizde dokunmadık alan bırakmamaya gayret gösteren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu çerçevede kırsal kesimde mahalle sakinlerinin taleplerini de yerine getiriyor. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Pınarbaşı ve Bünyan’da kırsal kesimlerde mahalle sakinlerinden gelen talep üzerine çoban ve taziye evi inşa etti. Bünyan ilçesi Ekinciler Mahallesi ile Pınarbaşı ilçesi Dilciler Mahallesi’ne dışarıdan gelen ve kalacak yeri olmayan çobanlık yapan vatandaşlar ile cenaze zamanlarında taziye evi olarak kullanılmak üzere çoban ve taziye evini hizmete sokan Büyükşehir Belediyesi, 16 ilçede mahalle sakinlerinin konforunu arttırmak için aralıksız çalışmaya devam ediyor.

En ücra mahalleye dahi hizmet götüren ekipler, kırsal mahallelerde minare yapımı, camilerde çatı tamiratı ve halı yenileme, istinat duvarı yapımı, çoban ve taziye evi yapımı, öğrencisi olmayan okulların sosyal tesis amaçlı kullanıma dönüştürülmesi gibi yapım, bakım ve onarım çalışmalarına aralıksız devam ediyor.