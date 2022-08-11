Aydın genelinde altyapıların güçlendirilmesi ve modernleştirilmesi amacıyla çalışmalarına hız kesmeden devam eden Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), Buharkent’in altyapısını baştan sona yenileyecek.

Aydın genelinde altyapıların güçlendirilmesi ve modernleştirilmesi amacıyla çalışmalarına hız kesmeden devam eden Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), Buharkent’in altyapısını baştan sona yenileyecek.

Toplam 220 milyon lira değerindeki projeyle Buharkent’e içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısının yanı sıra atık suyun modern yöntemlerle arıtıldığı ileri biyolojik atık su arıtma tesisi de kazandırılacak. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu; “Buharkent’e tarihinin en büyük yatırımlarından birini yapıyoruz. Buharkentli vatandaşlarımız da çağdaş bir altyapıya kavuşacak. Yatırımımız ilçemize hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

Projeyle ilçede 43 bin 500 metrelik içme suyu hattı, 17 bin 800 metre kanalizasyon hattı ve 11 bin 700 metre yağmur suyu hattı yapılacak. Üç adet yeni ve modern içme suyu deposunun da inşa edileceği ilçeye ayrıca günlük 2 bin 600 metreküp kapasiteli ileri biyolojik atık su arıtma tesisi de yapılacak. Altyapı projesinin tamamlanmasının hemen ardından da üstyapı çalışmaları tamamlanarak Buharkent çok daha modern bir hale getirilecek.

İlçeye yapılacak olan dev yatırımı değerlendiren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Buharkent ilçesinin içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısını tamamen yenileyeceğiz. Yapacağımız ileri biyolojik atık su arıtma tesisiyle de çevreye olan duyarlılığımızı bir kez daha göstermiş oluyoruz. Buharkentli vatandaşlarımızın daha da modern bir kentte yaşamaları için yatırımlarımız devam edecek” şeklinde konuştu.