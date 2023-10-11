Ulaşımda maksimum memnuniyeti, güveni ve konforu sağlamak gayesiyle çalışmalarına devam eden Sakarya Büyükşehir Belediyesi, gece mesaisi yaptığı Saraybosna Caddesi’nin çehresini değiştirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi trafikte güvenliği artırmak ve sürücülere daha konforlu bir sürüş deneyimi sunmak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığına bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Saraybosna Caddesi bölgesinde yol çizgi çalışmaları gerçekleştirildi. Şehrin en işlek caddelerinden biri olan Saraybosna Caddesi’nde yol çizgileri aşınmış, görünemez hale gelmişti. Büyükşehir ekipleri tarafından yol çizgileri hummalı bir çalışmayla yenilendi.