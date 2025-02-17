Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Dereköy ile Peksimet Mahallesi arasında 28 milyon 230 bin TL’lik yol yapım çalışmasına başladı. Vatandaşların daha güvenli ve modern yollarla seyahat edebilmesi amacıyla büyükşehir belediyesi, altyapı ve üstyapı çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

"3 bin 875 metrelik asfalt çalışması yapılacak"

Bodrum Dereköy ve Peksimet Mahallelerini kapsayan projede, 3 bin 875 metre uzunluğunda sıcak asfalt çalışması gerçekleştirilecek. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, asfalt serimi öncesinde freze kazısı ve PMT serimi çalışmaları yapacak.

"Alternatif güzergahlar belirlendi"

Çalışmalar süresince Bodrum’dan Dereköy istikametine gitmek isteyen sürcüler, İslamhaneleri veya Kadıkalesi güzergahlarını kullanabilecek. Dereköy’den Bodrum’a gitmek isteyenler için Gümüşlük, Kadıkalesi ve İslamhaneleri alternatif rotalar olarak belirlendi. Gümüşlük, Turgutreis ve Yalıkavak yolları ise trafiğe açık olacak.

"Başkan Aras: "Güvenli ve konforlu ulaşım hedefimiz"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Muğlamızın her ilçesinde olduğu gibi Bodrum’da da vatandaşlarımızın güvenli ve konforlu bir ulaşım ağına sahip olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dereköy-Peksimet yolu, Bodrum’un önemli ulaşım noktalarından biri. Bu bölgedeki trafik yoğunluğunu azaltmak ve sürücülere daha konforlu bir seyahat deneyimi sunmak amacıyla çalışmalarımızı başlattık. Proje tamamlandığında Bodrum halkı daha güvenli ve kaliteli bir yolda seyahat edebilecek" dedi.