Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum’da yaşanan su sıkıntılarının önüne geçmek için 110 Milyon TL’lik bir bütçe ayırdı. Bu bütçe doğrultusunda MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından İlçenin birçok noktasında ilave içme suyu çalışmaları yapılıyor.

Bodrum’da barajların kuruması ve DSİ tarafından kapatılmak zorunda kalınması nedeniyle Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ilave su çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafından MUSKİ’ye 110 Milyon TL’lik yatırım bütçesi aktarılırken bu bütçe ile Bodrum’da önemli çalışmalar yapıldı.

İlave su çalışmaları kesintisiz devam ediyor

Su kesintilerinin en aza indirilmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında ilk etapta günde 1100 m su sağlayan kaynak sisteme eklenerek Bodrum’un hizmetine sunulmuştu. Bunlara ek olarak farklı su kaynaklarından 3 ayrı proje kapsamında yürütülen çalışmalardan ilkinde 72 bin kişinin ihtiyacını karşılayacak olan ve günde 8 bin 600 m ilave su sağlayan su sisteme kazandırıldı. Bu çalışma kapsamında 2 bin 700 metre hat imalatı, bir adet su deposu ve terfi merkezi, 5 adet yeni sondaj kuyusunun açılması çalışmaları tamamlanarak 7 Kasım’da hizmete sunuldu.

Diğer bir çalışma ile günde yaklaşık 8 bin 200 m sürekli yer altı su kaynağı ve 26 Bin m/gün yedek yüzeysel su kaynağı temini için yürütülen diğer 2 proje için de çalışmalar sürüyor.

Çalışmalarla Bodrum’a yetecek miktarda su sağlandı

Bunun yanı sıra bir başka bölgede 23 bin 500 m/gün ilave içme suyu çalışmasına da bugün itibariyle başlandığı öğrenildi. Ayrıca yaklaşık 268 Bin kişiye hizmet sunacak düzeydeki 32100 m/gün daha suyun daha kısa sürede sisteme dahil edileceği ve tüm çalışmalar sonucunda yarımadanın temel içme-kullanma suyu ihtiyacı önemli ölçüde sağlanacağı öğrenildi. MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından bu dönemde site ve otellere ait depoların dolumu için fazla su tüketimi olmaması için vatandaşlarda hassas davranmaları istendi.