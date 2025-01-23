Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çocukların ve gençlerin yarıyıl tatilini verimli şekilde geçirmeleri için kolları sıvadı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı hizmet veren Bilim Merkezi, okulların yarıyıl tatiline girdiği 15 günlük süreçte de Bilim Merkezi’nde “Okula Bi’ Ara” etkinliği kapsamında gerçekleştirilecek özel gösteriler, renkli atölyeler, spor etkinlikleri, dijital deneyim alanları, interaktif oyunlar, sahne şovları ve benzeri etkinlikler çocuklara hem bilimi sevdirecek hem de eğlenirken eğitecek.

Yarıyıl tatilinde birbirinden keyifli aktivitelerle 4-13 yaş aralığındaki çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sunan Kocaeli Bilim Merkezi etkinlik programlarını açıkladı. 24-25-26 Ocak tarihlerinde 10.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek “Okula Bi’ Ara” etkinliğinde eğitici dene-yap atölyeleri, eğlenceli sahne şovları, spor etkinlikleri, sanal gerçeklik deneyimleri ve interaktif oyun alanları ile çocuklar Bilim Merkezi’nin ilgi çekici dünyasında bilim ve teknolojiye dair keyifli deneyimler yaşayacak.

Birbirinden eğlenceli atölyeler

“Okula Bi’ Ara” etkinliğinde çocuklar aileleri ile birlikte birbirinden öğretici etkinliklerde keyifli anlar yaşayacak. Balon kukla, seramik, cam boncuk, ahşap boyama, karınca takı, ip sanatı, neşeli şapkalar, hayal bahçem, renkli dünyam, ebru, temizlik robotu, elektro böcek, çocuksan kruvasan, ahşap yakma, paracord bileklik, hama boncuk, slime ve çanta boyama atölyelerinden faydalanarak eğlence dolu güzel bir gün geçirecekler.

Lemi Filozof ve Kuklamanya

TRT Çocuk Kanalı’nda “Sürpriz Kutusu” programı ile çocukların sevgilisi olan sinema ve televizyon oyuncusu Lemi Filozof, çocuklarla eğlenceli bir buluşma gerçekleştirecek. Etkinlik kapsamında Vantrolog Çiğdem Çelebi, Marmelat isimli kuklasıyla çocuklara “Kuklamanya” gösterisi sunacak. Bilgiyi “Kuklamanya” sanatı ile eğlenceli bir şekilde aktaran Çelebi, çocuklara unutulmaz anlar yaşatacak. Ayrıca bilim şov, kahoot bilgi yarışması, curling, okçuluk, oryantiring ve izcilik gibi interaktif etkinliklerle tatilin en güzel molası Kocaeli Bilim Merkezi’nde çocukları bekliyor.