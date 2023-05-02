Muğla Büyükşehir Belediyesi, Konservatuvar öğrencileri tarafından ‘Bi Dünya Dans Film Müzikleri ve Dans Gösterisi’ düzenlendi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, konservatuvar öğrencilerinin aileleri ile vatandaşlar katıldı.

150 konservatuvar öğrencinin sahne aldığı etkinlikte konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla’nın sadece turizm ve tarım kenti değil, çok önemli bir kültür kenti olduğunu söyledi. Başkan Gürün, “Bugün çocuklarımız tarafından yapılan film müzikleri ve dans gösterileri ile bir aradayız. Bu gösteri bünyemizde kurduğumuz konservatuvarda görev yapan orkestra ve sanatçılarımızın çalışmaları ile hazırlandı ve çocuklarımız bu eşsiz gösteriyi sahnelediler. Ben de sizler gibi hem gösteriyi sergileyen çocuklarımızla hem de bu gösteriyi hazırlayan hocalarımızla gurur duyuyorum. Muğla ülkemizin hem turizm hem de tarım anlamında en önemli şehirlerinin başında geliyor ve bu eşsiz şehir üçayak üzerinde duruyor. Turizm, tarım ve kültür. Kültür kenti Muğla’yı yavaş yavaş ilmek ilmek örmeye başladık. Önümüzdeki süreçte Muğla’nın en önemli ayağının kültür ve sanat olacağına inanıyor ve bu konuda gerekli çalışmaları yapmaya devam ediyoruz” diye konuştu.