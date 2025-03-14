Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından Beylikova Belediyesi’ne hibe edilen otobüs ve cenaze araçları, düzenlenen teslim töreniyle birlikte hizmete girdi.

Beylikova Belediye Başkanı Av. Hakan Karabacak, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ilçenin ulaşım ve cenaze hizmetlerinde önemli bir eksikliğin giderildiğini belirterek, "Beylikova halkı için hayati öneme sahip iki aracı belediyemize kazandıran Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Av. Ayşe Ünlüce ’ye teşekkür ediyorum. İlçemizin gelişimi için iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz. Bu araçlar, halkımızın ihtiyaç duyduğu alanlarda en iyi şekilde kullanılacak" dedi.

Başkan Karabacak, hibe edilen otobüsle birlikte belediyenin otobüs sayısının 2’ye yükseldiğini belirterek, Beylikova halkına bir de müjde verdi. Yeni otobüsle birlikte Karabacak, kırsal mahallelerden ilçe merkezine, özellikle cuma günleri kurulan ilçe pazarına vatandaşların rahatlıkla ulaşabilmesi için servis hizmeti başlatılacağını duyurdu. İlçedeki ulaşım imkanlarını artırmaya yönelik çalışmaların süreceğini belirten Karabacak, bu hizmetin özellikle kırsalda yaşayan vatandaşlar için büyük kolaylık sağlayacağını ifade etti. Cenaze aracının da ilçedeki defin hizmetlerinde önemli bir ihtiyacı karşılayacağını vurgulayan Başkan Karabacak, araçların Beylikova halkına hayırlı olmasını temenni etti. Beylikova Belediyesi olarak vatandaşların yaşam kalitesini artıracak projeler üretmeye devam edeceklerini söyledi.