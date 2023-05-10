Büyükşehir Belediyesi önderliğinde Bekilli Mesireliği tamamlanma aşamasına getirildi. Vatandaşların sevdikleriyle dinlenip güzel vakit geçirebileceği mesirelikte inceleme yapan Başkan Osman Zolan, tesisi kısa süre içerisinde hizmete açacakları müjdesini verdi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, yapımı sona yaklaşan Bekilli Mesireliğinde incelemede bulundu. Bir süre mesirelik alanda yapılan düzenlemeleri inceleyen Başkan Zolan burada yaptığı açıklamada Denizli’nin büyükşehir olmasının ardından her ilçeye ve mahalleye hizmet etmek için gece gündüz gayret ettiklerini söyledi. Gerek Denizli merkezde gerekse tüm ilçelerde birçok hizmet hayata geçirdiklerini ancak daha yapacakları işler olduğunu kaydeden Başkan Zolan, “İnşallah o işleri de vatandaşlarımızla el ele gönül gönüle yapmayı Allah’ım bizlere nasip etsin” diye konuştu.

“Bekilli’mize birçok hizmet yaptık”

Denizli’nin büyükşehir olmasıyla birlikte Bekilli ilçesinden de birçok talep geldiğini anlatan Başkan Zolan, “Biz hiçbir fark yapmadan gece gündüz çalıştık ve Bekilli’mize birçok hizmet yaptık. Altyapıdan üstyapıya, atık su arıtma tesisinden içme suyu depolarına, ‘Denizli’mizde ne varsa ilçelerimizde de o olacak’ dedik ve Bekilli’mize birçok alanda hizmet ettik” dedi. Bekilli ilçesinin istediği projelerden birisinin de mesirelik alan olduğunu ifade eden Başkan Zolan şöyle konuştu: “Bekilli’mizde vatandaşlarımızın piknik yapabileceği, dinlenebileceği, ailesiyle, eşiyle, dostuyla vakit geçirebileceği bir alan maalesef yoktu. Bu konuda yoğun talep vardı. Büyükşehir Belediyesi ve Bekilli Belediyesi işbirliğinde içinde bulunduğumuz 25 bin metrekarenin üzerindeki alanda düzenleme çalışması başlattık. Burayı kafeteryasıyla, amfi tiyatrosuyla, yürüyüş yolları ve oyun gruplarıyla insanlarımızın sevdikleriyle dinlenip vakit geçirebileceği bir alan haline getiriyoruz. Bir ay içinde inşallah açılışını yapacağız. Şükürler olsun verdiğimiz bir sözü daha yerine getirmenin mutluluğunuz yaşıyoruz”