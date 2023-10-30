Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Gündoğmuş ilçesine 60 kilometre uzaklıktaki Bedan Mahallesi’ne 50 ton kapasiteli prefabrik içme suyu deposu kurdu.

ASAT Genel Müdürlüğü ilçelerde bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak ve eksiklerini tamamlamak amacıyla alt yapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Gündoğmuş ilçesine bağlı Bedan Mahallesi Kaynarca mevkiinde 50 ton kapasiteli prefabrik içme suyu deposu kurulumu gerçekleştirildi. Çalışmayla mahallede yaşayan vatandaşların içme suyu sorunu ortadan kaldırılarak, sağlıklı suya kavuşmaları sağlanacak.

"1700 rakımlı mahalleye hizmet"

Gerçekleştirilen çalışma hakkında bilgi veren ASAT Gündoğmuş Şube Müdürü Göksel Öker “Gündoğmuş ilçesine 60 km uzaklıkta bulunan 1700 rakımlı Bedan Mahallesi Kaynarca mevkiinde 50 ev bulunuyor ve yaklaşık 120 kişi yaşıyor. Mevcut depo eski ve yetersizdi. Vatandaşların talepleri doğrultusunda 50 ton kapasiteli prefabrik içme suyu deposunun kurulumunu tamamladık. Bedan halkına hayırlı olsun” dedi. Öker, bölgede ayrıca 3 kilometre içme suyu isale hattı imalatı ve 9 kilometre mesafeli içme suyu şebeke hattı imalatının da devam ettiğini söyledi.