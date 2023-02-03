Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 7’den 70’e her yaştan insanın sevgisini kazanarak gönlünde taht kuran Barış Manço, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Bandırma’da gerçekleştirilen konserde anıldı.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 7’den 70’e her yaştan insanın sevgisini kazanarak gönlünde taht kuran Barış Manço, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Bandırma’da gerçekleştirilen konserde anıldı.

“Vefatının 24. Yılında Barış Manço’ya Saygı” adıyla düzenlenen konsere, Bandırmalılar büyük ilgi gösterdi. 56 yıllık yaşamına 200’ün üzerinde beste sığdıran Anadolu Rock Müziğinin kurucularından Barış Manço, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Vefatının 24. Yılında Barış Manço’ya Saygı Konseri” ile anıldı. Bandırma Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konserde, Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı sanatçıları; “Gülpembe”, “Sarı Çizmeli Mehmet Ağa”, “Can Bedenden Çıkmayınca”, “Alla Beni Pulla Beni” gibi Manço’nun efsaneleşmiş şarkılarını, sevenleri için seslendirdi.

Şarkıları, hayata bakışı, özgün ve örnek kişiliğinin yanı sıra “Adam Olacak Çocuk” programıyla da 7’den 70’e her yaştan insanın sevgisini kazanarak gönlünde taht kuran Devlet Sanatçısı ve Kültür Elçisi Barış Manço’nun anma konserine, Bandırma’da yaşayan vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Konseri düzenleyen Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür eden vatandaşlar, Barış Manço’nun Türkiye’nin önemli değerlerinden biri olduğunu ve bu etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi.