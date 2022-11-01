Antalya Büyükşehir Belediyesi ilçelerden gelen talepler doğrultusunda okul, cami, mezarlık, oyun parkı gibi alanlara bank ve piknik masası desteğinde bulunmayı sürdürüyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, uygun görülen alanlara masa ve bankların montajını gerçekleştiriyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ilçelerden gelen talepler doğrultusunda okul, cami, mezarlık, oyun parkı gibi alanlara bank ve piknik masası desteğinde bulunmayı sürdürüyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, uygun görülen alanlara masa ve bankların montajını gerçekleştiriyor

İlçelerden gelen talepler doğrultusunda bank ve piknik masası desteğinde bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akseki, Döşemealtı, Kumluca, Finike ve Kaş ilçelerine bank ve piknik masası desteğinde bulundu.

Bank ve masaların montajı yapıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından

Döşemealtı Yeşilbayır, Yukarı Karaman, Dağbeli, Çıplaklı, Bahçeyaka ve Kömürcüler mahallelerinde bank ve piknik masalarının istenilen noktalara teslimi gerçekleştirildi. Muhtarlar ve kamu kuruluşları ve okullar kendilerine destek veren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e teşekkür etti. Büyükşehir ekipleri Akseki, Kumluca ve Finike’de de istenilen noktalara bankların ve masaların montajını gerçekleştirdi. Büyükşehir ekipleri Kaş’a bağlı mahallelerin taleplerini de yerine getirdi. Okul, cami, sağlık ocakları, çok amaçlı salon ve meydanlara bank ve piknik masaları yerleştirildi.