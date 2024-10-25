Bursa Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde Atatürk Caddesi’ndeki Atatürk Heykeli’nin etrafında bakım, onarım ve temizlik çalışmaları yaparak kutlamalar için hazır hale getirdi.BURSA (İGFA) - Bu yıl 101. yıl dönümü kutlanacak olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından tüm hazırlıklar tamamlanıyor. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Kent Estetiği Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa'nın merkezinde bulunan Atatürk Heykeli’nin etrafında kırılan mermerleri tek tek sökerek değiştirdi.

Dolgu çalışması yaparak zemini sağlamlaştıran ekipler, heykelin etrafında bulanan korkuluk ve zincirlere de onarım ve temizlik çalışması uyguladı. Ekipler tarafından titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerinin yapılacağı alan hazır hale getirildi.

