Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, arıların daha sağlıklı bir kış mevsimi geçirmesi amacıyla arıcılara yönelik kışlatma eğitimlerine başladı. Eğitime katılmak isteyen üreticilerin bulundukları ilçelerdeki Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüklerine başvurabilecekleri belirtildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, arıların daha sağlıklı bir kış mevsimi geçirmesi amacıyla arıcılara yönelik kışlatma eğitimlerine başladı. Eğitime katılmak isteyen üreticilerin bulundukları ilçelerdeki Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüklerine başvurabilecekleri belirtildi.

Küresel ısınma ile birlikte yaşanan kuraklığın arıları tehdit ettiğini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, “Arıların, sağlıklı kışlayabilmesi için sonbaharda etkin kuluçka faaliyeti yaparak kış dönemini genç işçi arı kadrosuyla geçirmesi gerekmektedir. Arılar, etkin kuluçka faaliyeti yapabilmeleri için polen ve nektara ihtiyaç duymaktadırlar. Sonbahar döneminde yağışların olmaması, gündüz sıcaklığının mevsim normalleri üstünde olması ve hakim rüzgarların artmasıyla birlikte doğada açan çiçekler kısa sürede kurudu. Kovandan uçuşa çıkan arılar polen ve nektar bulmakta zorlanınca arıların etkin kuluçka faaliyeti yapmaları imkansız hale geldi. Arıcılarımız gerekli tedbirleri almazlarsa kış döneminde çok büyük arı kayıpları yaşayacaklardır” dedi.

Arıların ne şekilde besleneceğini anlattı

Arıcıların bu dönemde arı kolonilerindeki arılı çerçeveleri sıkıştırarak mutlaka polenli yem ve şurupla besleme yapmaları gerektiğine dikkat çeken Usta, “Bu beslemenin akşam saatlerinde yapılması ve az miktarlarda (kolonin gücüne bağlı olarak 4-5 çerçevelik bir koloniye 250 gr. polenli kek, bir su bardağı şurup) fakat sık aralıklara (her akşam) verilmesi uygun olacaktır. Bu besleme faaliyetinin gündüz hava ısısının 14 derecenin altına düşene kadar devam ettirilmesi gerekmektedir. Bunların dışında pekmez, lokum, akide şekeri, üzüm suyu, üzüm posası, meyve suyu ve posalarının vb. arılara yem olarak verilmesi uygun değildir. Bu tür besin maddeleri ile arıları beslemenin yarardan çok zarar getireceği unutulmamalıdır. Arıların sağlıklı kışlayabilmesi için beslemenin yanı sıra varroa paraziti ile etkin bir mücadelede yapılması gerekir. Kuluçka faaliyetinin çok az olduğu bu dönem, varroa paraziti ile etkin mücadele için bir fırsat sunmaktadır. Bu dönemde yapılacak bir ilaçlı mücadele varroa yoğunluğunu en aza indirecektir. Varroa mücadelesinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ruhsat almış ilaçlar kullanılmalıdır” diye konuştu.

Gerekli tedbirler için kışlatma eğitimleri başladı

2021 yılı verilerine göre Manisa’da arıcılık yapan 1463 işletme/üreticinin mevcut olduğunu ifade eden Usta, “Bu işletmelerin elindeki toplam arılı kovan varlığı 74 bin 447 adettir. Bu varlık ile Manisa ilimizdeki bal üreticileri yıllık toplam 497 ton bal üretimi gerçekleştirmektedir. Gerekli kışlatma tedbirleri alınmadığı takdirde arılı kovan varlığı ve dolayısıyla bal üretiminde yüzde 60 civarında bir kaybın yaşanması olabilir. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak tarımsal üretimde önemli bir rolü bulunan arıların varlığını çok önemsiyoruz. Arıların daha sağlıklı kışlayabilmesi için arıcılarımıza kışlatma eğitimleri veriyoruz. Eğitimlerimize katılmak isteyen arıcılarımızın bulundukları ilçedeki Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekmektedir” dedi.