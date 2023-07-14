Erzurum Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına bilim adamları eşliğinde arazi yönetimi ve kentsel dönüşüm eğitimi verdi.

Beş hafta süren eğitim sonrası sertifika almaya hak kazanan çalışanlar, belgelerini Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in elinden aldı. Başkan Mehmet Sekmen, Büyükşehir Belediye Meclisi’nde düzenlenen sertifika töreninde yaptığı konuşmada, arazi yönetiminin önemine dikkati çekti. Sekmen, “Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığımız kentsel dönüşüm, erozyon kontrolü ve ağaçlandırma çalışmalarıyla arazi yönetiminde büyük adımlar attık ve atmaya da devam ediyoruz” dedi.

“Havza bazında katılımcı bir yaklaşımla yürüttüğümüz projelerle kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımızın sosyo-ekonomik seviyelerinin yükseltilmesinin gayreti içende olarak arazi tahribatının dengelenmesi için belirlenen parametrelere yönelik, izleme çalışmalarını gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” diyen Başkan Sekmen, sözlerini şöyle tamamladı: “Çevre problemleri ve yanlış arazi kullanımını sosyal olaylardan bağımsız şekilde düşünemeyiz, şüphesiz toplumun etkilendiği olumsuz durumlardan üzülerek belirtmem gerekiyor ki nasibini en çok kadınlar ve çocuklar almaktadır. Bu sebeple, çok geç olmadan, araziler üretkenliğini tamamen kaybedip, topraklar insanlar için tamamen yaşanılamaz bir yer olmadan önlemlerimizi almak zorundayız. Belediye olarak bizler bu önlemleri almak için gerek teorik gerekse de pratikte elimizi taşın altına koymaktan çekinmiyoruz ve sadece kendi topraklarımızı değil küresel olarak tüm toprakların korunması gerektiği ilkesi ile bütüncül bir bilinçle hareket ediyoruz. Unutmamalıyız ki küresel arazi bozulumu ile mücadele daha geniş bir perspektif babında yapılmalıdır. Gelecek nesillere, daha güzel bir dünyayı miras bırakmak birincil mesuliyetimizdir. Bu nedenle arazi yönetimini çok önemsiyoruz.”

“Amacımız; kapsamlı bir arazi yönetimi oluşturmak”

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Altundağ da, sertifika töreninde yaptığı konuşmada, “Şehrimizin sahip olduğu doğal kaynaklar ile sosyo-ekonomik ve kültürel değerler dikkate alındığında Erzurum ilinin geleceğine doğru yön vermek amacıyla bütüncül ve kapsamlı bir arazi yönetimi oluşturmak için Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen Beyefendi’nin talimatıyla yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında arazi kullanım envanterinin oluşturulması ve buna dayalı arazi kullanım planlarının yapılması süreci, ülkemiz için model bir proje olarak kabul edilebilir” diye konuştu. Altundağ, şöyle devam etti: “Sayın Başkanımız Mehmet Sekmen Bey’in desteğiyle Büyükşehir Belediyesi yetki alanında kırsal ve kentsel alanların bütününe yönelik atılan bu adım, ülkemiz belediyecilik tarihinde bir ilk ve öncü bir çalışma olarak anılabilir. Böylece koruma-kullanma dengesinin sağlanması, gelişmişlik düzeyinin yükseltilmesi, sanayileşme ve kentsel gelişimin doğru yönde ilerlemesi, imar ve kentsel dönüşüm uygulamalarında ihtiyaç duyulan rezerv alanların sağlanması, kentsel-kırsal arazi kullanım dengesinin doğru yönetilebilmesi ve özellikle ilin araziye bağlı varlık değerinin ortaya çıkması mümkün olabilecektir. Bu bağlamda kadim şehrimiz Erzurum için il bütününde kapsayıcı ve öncelikli kentsel dönüşüm olmak üzere; Arazi Yönetimi, Kadastro-Tapu Bilgisi, Arazi Kullanımı ve Planlama, Tarımsal Amaçlı Arazi Kullanımı, Arazi Ekonomisi, İmar Uygulaması, Arazi Bilgi Sistemi eğitim modülleri ile 5 haftalık eğitim programını tamamlamış bulunmaktayız.”

Konuşmaların ardından eğitim programına katılanlara sertifikaları verildi.