Antalya Büyükşehir Belediyesi Anneler Günü’ne özel olarak anne ve çocukları kitap okuma etkinliğinde buluşturdu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Anneler Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinlik düzenledi. Doğan Hızlan Kütüphanesi’ndeki renkli etkinlikte anne ve çocukları birlikte kitap okuyup boyama aktivitesi gerçekleştirdi.

Anne çocuk kitap okudu

Çocuklarıyla kaliteli vakit geçirmeyi ve onlara kitap sevgisi aşılamayı önemseyen anneler ve çocuklar Doğan Hızlan Kütüphanesi’nde buluştu. Renkli etkinlikte çocuklar sevdikleri bir kitabı anneleriyle birlikte okumanın keyfini yaşadı. Ayrıca çocuklar, annelerine hediye etmek üzere yine anneleri ile birlikte cam boyaması yaparak istedikleri bir resmi çizdiler. Çalışan annelerin anaokullarında okuyan çocukları ise öğretmenleri eşliğinde gruplar halinde kütüphaneye gelerek etkinliğe katıldı.

Annelere çiçek ve sertifika

Etkinliğin sonunda ise çocuklarının kütüphaneye gelmesini destekleyerek erken yaşta kitap sevgisi aşılayan annelere “En İyi Anne Sertifikası”; çocuklara ise annelerine sunmaları için Antalya Büyükşehir Belediyesi seralarında yetiştirilen petunya çiçekleri verildi. Etkinliğe oğlu Mehmet Can ile katılan Çiğdem Acet, “Bu kadar keyifli bir etkinlik geçireceğimi tahmin etmiyordum. Kütüphanede bizi çok güzel ağırladılar, ilgilendiler. Oğlumla birlikte kitap okuduk, resim yaptık hediyeler aldık. Çok güzel bir Anneler Günü hediyesi oldu. Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ederim” diye konuştu.