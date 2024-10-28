Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kent tarihini gün yüzüne çıkaracak arkeolojik kazılara desteğin yelpazesini genişletiyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Arkeoloji Bölümü arasında Anavarza Antik Kent kazılarıyla ilgili 2024 yılını içeren protokolü imzalandı. Protokolü, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fatih Erhan imzaladı.

Başkan Zeydan Karalar, makamında gerçekleştirilen imza töreninde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Kozan ilçemizde bulunan ve dünya tarihinin en büyük antik kentlerinden biri olan Anavarza Antik Kent kazılarına desteğimizi içeren protokolü Kazı Başkanı Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sayın Fatih Erhan ile imzaladık. Medeniyetler beşiği bu topraklarda tarihin izlerini gün yüzüne çıkarmak, Adana’mızın kültürel zenginliğini ve turizm potansiyelini artırmak adına çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Bunların yanı sıra Tatarlı Höyük, Magarsus Antik Kenti ve Tepebağ Höyüğü’ne desteklerimiz devam ediyor. Anavarza Antik Kenti kazılarına destek veren ilk ve tek kurumuz.”