Sakarya Büyükşehir ile ASKF arasında imzalanan protokol töreninde konuşan Başkan Ekrem Yüce, amatör sporu ve sporcuyu desteklemeye devam edeceklerini, spor şehri Sakarya’da herkesin spor yapması için çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti. Protokol çerçevesinde 600 bin lira olan destek, Başkan Yüce’nin 100 bin lira daha artırmasıyla 700 bin lira oldu.

Sakarya Büyükşehir ile ASKF arasında imzalanan protokol töreninde konuşan Başkan Ekrem Yüce, amatör sporu ve sporcuyu desteklemeye devam edeceklerini, spor şehri Sakarya’da herkesin spor yapması için çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti. Protokol çerçevesinde 600 bin lira olan destek, Başkan Yüce’nin 100 bin lira daha artırmasıyla 700 bin lira oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu arasında protokol imzalandı. AKOM’da Başkan Ekrem Yüce’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen törende ASKF Başkanı Yaşar Zımba, Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Cevat Ekşi, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, AK Parti Söğütlü İlçe Başkanı Selçuk Kurt, Meclis Üyesi Behlül Bayrak, ASKF yönetin kurulu üyeleri, Büyükşehir bürokratları, spor insanları ve basın mensupları yer aldı. Protokol çerçevesinde amatör spora sağlanacak 600 bin liralık destek, Başkan Ekrem Yüce’nin 100 bin lira daha artırmasıyla 700 bin liraya çıkarıldı.

Amatör spora destek için atılan imzaların hayırlı olmasını temenni eden Başkan Yüce, törende yaptığı konuşmada, “Sakarya’mızın adını her alanda duyuruyoruz. Şehrimiz yatırım ve projelerle ülkemizde örnek teşkil etmeye devam etmektedir. Bizim için bu alanların kıymetlilerinden biri de spordur. Sporun ve sporcunun her zaman en büyük destekçisiyiz” dedi.

Yüce, Sakarya’nın spor şehri olduğunu ifade ederek, “Her türlü sporu yapabilecek donanıma sahibiz. Birçok organizasyon, proje ve başarıyla da kendimizi bu anlamda kanıtladık. Spor şehri olarak anılan şehrimizde, yediden yetmişe her vatandaşımızın sporla içli dışlı olmasını istiyoruz. Bunun için birçok farklı projeyi hayata geçiriyoruz” diye konuştu.

Dünyanın en donanımlı bisiklet parkurlarından Ayçiçeği Bisiklet Vadisinde uluslararası organizasyonlar düzenlediklerini belirten Yüce, bisiklet yolu ağını her geçen gün artırdıklarını paylaştı. SAKBİS’ler ve akıllı istasyonları yaygınlaştırdıklarını da dile getiren Başkan Yüce, Sakaryalıları spora teşvik etmek, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için gece gündüz çalıştıklarını vurguladı. Sakarya’nın spor şehri olmasında en önemli unsurlardan birini de sporseverlerin oluşturduğunu belirten Başkan Yüce, “Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu olarak sizler gençlerimizin kötü ve zararlı alışkanlıklardan ve çevrelerden uzaklaşıp spor yapabilmesi için fedakârca çalıştığınıza hepimiz şahidiz. Bu vesileyle hemşerilerim adına hepinize hususi teşekkür etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediyesi olarak sporun, sporcunun ve spor faaliyetlerini destekleyen herkesin yanında olduklarını ifade eden Başkan Yüce, ASKF ile imzalanan protokolün hayırlı olmasını temenni etti, desteklerinin devam edeceğini vurguladı. Yüce, protokol çerçevesinde 600 bin TL olan desteği, 100 bin TL ilaveyle 700 bin TL’ye çıkardı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, “Büyükşehir Belediyemiz gerçekten Sakarya’ya spor anlamında katma değer sağlayan ve şehri spor kimliğine büründüren çok önemli gelişmelere öncülük ediyor. Bu vesile ile Başkanımız Ekrem Yüce’ye teşekkür ediyorum” derken; ASKF Başkanı Yaşar Zımba, “Bir süre önce Başkanımız Ekrem Yüce ile görüştüğümde bizlere destek sözü vermişti. Bugün ise hep birlikte bu protokolü imzalamanın mutluluğu içerisindeyiz. Sayın başkanımızın spora ve sporcuya verdiği destek artık sınırların ötesine taşmaktadır. Kulüplerimiz ve sporcularımız adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.