Menteşe İlçesi Karamehmet Mahallesi Menteşe Evleri bölgesinde yaşanan içme suyu basınç sorununu MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül’e ilettiğini ve sorunun hemen ertesi gün giderildiğini belirten Mahalle Muhtarı Birdal Sarısu, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın kurduğu sistemde problemlerin çok daha kolay çözüldüğünü söyledi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ ekipleri il genelinde yaşanan altyapı sorunlarını hızlı reaksiyon göstererek çözmeye devam ediyor. Son olarak Menteşe İlçesi Karamehmet Mahallesi Menteşe Evleri bölgesinde ortaya çıkan basınç sorunu ekiplerin yaptıkları çalışmayla ortadan kalktı. Mahalle Muhtarı Birdal Sarısu problemin çözümü için MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül’e talepte bulunduklarını ve ertesi gün bu sıkıntını giderildiğini vurguladı.

Kanalizasyon ve içme suyu hatlarımız yapıldı

Karamehmet Mahallesi Muhtarı Birdal Sarısu içme suyu ve kanalizasyon eksiklerinin tamamlanma aşamasında olduğunu ve yaşanan aksaklıkların anında ortadan kalktığını söyledi. Sarısu, “2024 yılının seçimlerden sonra ilk başvurumuz sokaklarımızda altyapısı olmayan özellikle Emek Sokak için girişimlerde bulunduk. Muski Genel Müdürümüz Yılmaz Bey bizlere hemen çözüm noktası oluşturdu. Altyapıyı bitirdik, şuanda kanalizasyon ve içmesuyu hattı emek sokakta yapıldı. Geçtiğimiz yıllarda basınç ile ilgili çok şikâyet alıyorduk. Artık çözüm noktaları oluşturuldu ve bu sorunda çözüldü. Ben buradan MUSKİ Genel Müdürümüz Yılmaz Şengül’e ve MUSKİ’de çalışan emekçi arkadaşlara ben buradan teşekkür etmek istiyorum” dedi.

“Ahmet başkanımız sorunlara hep çözüm odaklı bakıyor”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın kolay ulaşılabilir ve çözüm odaklı bir anlayışla belediyeyi yönettiğine vurgu yapan Muhtar Sarısu, “Biz bu dönem Ahmet Başkan ile birlikte seçildik. Ahmet başkanımıza gece gündüz istediğimiz şekilde ulaşabiliyoruz. Başkanımız sorunlara hep çözüm nokrasından bakıyor. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Belediyeden şuana kadar herhangi bir şikâyet almıyoruz, daha da güzel şeyler duyuyoruz, özellikle Ahmet Başkanımız ile ilgili yorumları vatandaşlarımızdan bu bizleri onore ediyor” diye konuştu.