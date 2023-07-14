Erzurum Büyükşehir Belediyesi, İl genelinde içme suyu, kanalizasyon ve altyapı hattı yenileme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, 20 ilçede 38 kilometreyi kapsayan kanalizasyon hattı ile birlikte ilçelerin altyapısını da güçlendirdi. Ekipler ayrıca mahallelere 109 kilometre içme suyu hattı döşedi, 19 bin 135 su ve kanal arızasına müdahale etti. ESKİ’nin ekipleri kırsalda 9 fosseptik, 7 adet su deposu inşa ederken, 7 deponun da onarımını tamamladı. ESKİ yetkilileri, “İlçeler ve mahallelerde başlattığımız altyapı seferberliği artarak devam ediyor. Yatırım programında yer alan ilçe ve mahallelerimizde içme suyu, şebeke ve kanalizasyon hattı yapımı tüm hızıyla sürüyor. Vatandaşlarımıza kaliteli hizmeti ulaştırmak için ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyor. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen’in talimatıyla şehrimizin altyapı sorununu tamamen ortadan kaldırmak için dört bir yandan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Özellikle kırsalda yaşayan vatandaşlarımızı sağlıklı, uzun ve sorunsuz bir şekilde kullanabilecek altyapıya kavuşturuyoruz” dedi.