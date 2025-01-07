Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Uğurlu Mahallesi’ndeki 80 üreticiye zeytin ve Toros fıstığı fidanı dağıttı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü vatandaşların talebi üzerine Uğurlu Mahallesi’ndeki üreticilere 800 zeytin fidanı, 33 adet Toros Fıstığı fidanı desteğinde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin Uğurlu Mahallesi Muhtarı Ahmet Sarı’ya teslim ettiği fidandan muhtarlık ofisinden üreticilere teslim edildi. Muhtar Sarı, “Mahallemizdeki üreticilerin isteği üzerine Antalya Büyükşehir’den fidan talebinde bulunduk. Fidanlarımız bize ulaştırıldı. Üreticilerimiz bunları uygun alanlara dikecek” dedi.