Antalya Büyükşehir Belediyesi, Aksu ilçesinde üç mahallesinde toplam 40 kilometrelik kanalizasyon altyapı çalışması yapıyor. 185 milyon TL maliyete sahip olan projeyle bölge halkı modern ve çevreci bir altyapıya kavuşması planlanıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Aksu’da üç ayrı bölgede kanalizasyon altyapı çalışması yapıyor. Aksu ilçesi Altıntaş, Güzeloba ve Ermenek mahallelerindeki çalışmalar, ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülüyor. Güzeloba ve Ermenek mahallelerinde, daha önceki kanalizasyon şebeke hatlarında genişletme yapılırken, daha önce kanalizasyon altyapısı olmayan Altıntaş Mahallesi’nde kanalizasyon hattı imalatı yapılıyor.

40 kilometrelik kanalizasyon

Zorlu jeolojik şartlara rağmen devam eden çalışmaların derinliği yer yer 12 metreye kadar ulaşıyor. Üç mahallede toplam 40 kilometre uzunluğunu bulan kanalizasyon altyapısında 200’lük ve 1000’lik borular kullanılıyor. 8 farklı ekiple sürdürülen çalışmalarda toplam 40 kilometrenin 20 kilometrelik kısmı tamamlandı. 185 milyon TL maliyete sahip olan projenin tamamlanmasının ardından, bölge halkı modern ve çevreci bir altyapıya kavuşmuş olacak. ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri yaptıkları açıklamada, bölgedeki altyapı çalışmalarının devam edeceğini söyledi.