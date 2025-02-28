Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin akademik araştırmaları desteklemek amacıyla hayata geçirdiği ‘Lisansüstü Tez Destek Programı’ çerçevesinde 4 yüksek lisans ve 10 doktora araştırmacısı olmak üzere toplam 14 araştırmacıya tez desteği sağlanıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Akıllı şehirler, dirençli şehirler ve sürdürülebilir şehirler’ temasıyla bilimsel çalışmalara destek olmak amacıyla ‘Lisansüstü Tez Destek Programı’ düzenlendi. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Araştırma, Geliştirme ve İnovasyon Şube Müdürlüğü aracılığıyla, 7 farklı üniversiteden gelen toplam 14 araştırmacıya tez desteği sağlanıyor. Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası’nda düzenlenen programda, ilgili birim yöneticileri ile birlikte araştırmacıların yürüttüğü çalışmalar ele alındı. Projelerin kentin ekonomik, sosyal ve çevresel kalkınmasına sağlayacağı katkılar değerlendirildi.

Lisansüstü tez desteği

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kalkınma ve Eğitim Kooperatifi (BURSKOOP) tarafından sağlanan ‘Lisansüstü Tez Desteği’, Türkiye’deki üniversitelerde tez çalışmalarını Bursa ölçeğinde yürüten ve kentin ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştiren araştırmacılara nakdi destek sağlamayı amaçlıyor. Program, özellikle ‘Akıllı şehirler, dirençli şehirler ve sürdürülebilir şehirler’ olmak üzere üç ana tema çerçevesinde yürütülen tezleri kapsıyor.