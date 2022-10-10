Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin geçtiğimiz yıl Gülnar'da hizmete açtığı Kız Öğrenci Yurdu ve Erkek Öğrenci Konukevi, bu yıl da konforlu ortamı ve kaliteli hizmetiyle öğrencileri ağırlamaya başladı.

Kız öğrenci yurdunda 68 ve erkek öğrenci konukevinde 40 öğrenci olmak üzere toplamda 108 öğrenciye; barınmanın yanı sıra yemek, internet, ütü ve çamaşır gibi birçok hizmet de veriliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gülnar Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu ve Erkek Öğrenci Konukevi Müdürü Arife Çelik, “Geçen yıl faaliyete başlayan kız yurdumuz ve erkek konukevimiz, bu yıl da öğrencilerimizi ağırlamaya başladı. Kız yurdumuzda ve erkek konukevimizde barınma hizmeti öncelikli olmak üzere sabah kahvaltısı, akşam yemeği, temizlik, ütü hizmeti, çalışma salonları ve internet gibi hizmetler vermekteyiz. Her daim öğrencilerimizin yanındayız, onlara aile sıcaklığında hizmet vermek için çabalıyoruz” dedi.

Mersin Üniversitesi Gülnar Mustafa Baysan Meslek Yüksekokulu’nda eğitim gören ve Büyükşehir Belediyesi Gülnar Kız Öğrenci Yurdu ve erkek öğrenci konukevine yerleşen öğrenciler de görüşlerini dile getirdi. Bu öğrencilerden biri olan Fatma Gül Işıklı, “İlk başta barınma sorunu yaşamıştım. Daha sonra Belediye’nin Teksin uygulamasından burayı gördüm. Diğer yurtlarla ev kiraları yüksek olduğu için buraya geldim. 1,5 haftadır buradayım ve her şey çok yolunda. Yemekler, yatak ve diğer imkanlar çok iyi. Evimden uzağım, ama evimin içinde gibiyim. Gayet rahat, güvenli ve ferah bir ortam. Çalışanlar bizimle birebir ilgileniyor. Güvenlikler zaten 7/24 kapıda. Kendimi çok güvende hissediyorum burada. Öğrenciler için Gülnar’da yurt olması gayet güzel” diye konuştu.

Öğrencilerden Murat Babaoğlu, “Ormancılık Ürünleri İşletme Bölümü’nde okumaktayım. Burayı tercih etmemin tek etkeni yurt oldu. Bölümün 4 ilini gezdim, ama yurt etkeninden dolayı burayı tercih ettim. Burada, aileme de yük olmadan, en iyi şartlarda okumamıza imkan sağlıyorlar. Zaten en büyük unsur, şu an için ekonomik faktörlerden dolayı parasal sorunlardı. Fakat Büyükşehir Belediyesi bu sorunların çoğunu üstleniyor, hatta absorbe ediyor. Bu tür sorunlar, Büyükşehir Belediyesi’nin sayesinde, mümkün olduğunca bize yansıtılmıyor. Çalışma ortamı ve diğer bütün imkanlar olsun, bütün hizmetlerle yanımızdalar. O aile sıcaklığını hissettiriyorlar” diye konuştu.

Adana’dan gelen öğrenci Senanur Binköl, “Özel yurtlar çok pahalı, ama biz burada daha az bir bütçe ile kalıyoruz. Ona bakarak gerçekten verdiğimiz ücretin karşılığı, fazlasıyla karşılanıyor. Her şeyden önce bir aile ortamı var. Buraya geldiğimden dolayı mutluyum. Güvenlik açısından da hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Giriş, çıkış saatlerimiz belli” dedi.

Kahramanmaraş’tan gelen öğrenci Hatice Gök, şehir dışından geldiği için barınma konusunun kendisi için okuldan çok daha önemli bir faktör olduğunu söyleyerek, “Kız çocuğu olduğum için, nerede kalacağım güvenlik açısından çok önemliydi. Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerine baktım. Burada hem bölümüm vardı, hem de barınma açısından benim için güvenli bir alan olmasından dolayı burayı seçtim. Yurtta, güvenlik açısından sıkıntı yok. Müdürümüz Arife Hoca, sağ olsun anne şefkati gibi hepimizle çok ilgileniyor. Ders çalışma alanımız, yataklarımız, banyo falan hepsi odanın içinde olduğu için, bir sıkıntı olmuyor. Bütçe açısından da ailem için uygun bir bütçe sağladığı için, burayı tercih ettim. Mersin, bence bir öğrenci kenti” ifadelerini kullandı.

Hatay’dan gelen öğrenci Yalçın Fatih Kasal, “Konukevine bu sene geldim. Aile ortamı sıcaklığında bir yer. Akşam yemeği olsun, sabah kahvaltısı, çalışma ortamı hepsi çok güzel. Maddi açıdan da çok güzel ve uygun. Diğer yurtlara göre, 3’te 1 oranında bir ücretle kalıyoruz. Esnafı olsun, ulaşımı olsun her daim bizim avantajımıza. Büyükşehir de bizden yana, öğrencilere çok destek veriyor” dedi.