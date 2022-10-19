Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Acıpayam Belediyesi işbirliği ile Acıpayam ilçesinin büyük bir eksikliğini giderecek “Denizli Büyükşehir Belediyesi Acıpayam Gençlik ve Kültür Merkezi”nin temel atma töreni yapıldı. Dev yatırımın ilçeye çok yakışacağını vurgulayan Başkan Zolan, “Acıpayam’ın güzelliğine böyle bir güzellik yakışır” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Acıpayam Belediyesi işbirliği ile Acıpayam ilçesinin büyük bir eksikliğini giderecek “Denizli Büyükşehir Belediyesi Acıpayam Gençlik ve Kültür Merkezi”nin temel atma töreni yapıldı. Dev yatırımın ilçeye çok yakışacağını vurgulayan Başkan Zolan, “Acıpayam’ın güzelliğine böyle bir güzellik yakışır” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Acıpayam Belediyesi işbirliği ile Acıpayam ilçesine kazandırılacak Gençlik ve Kültür Merkezi’nin temel atma töreni yapıldı. Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Aydın, Serhat Akbulut ve Ömer Faruk Özer ile meclis üyeleri, davetliler ve ilçe sakinleri katıldı. Başkan Şevkan açılış konuşmasında, Acıpayam Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesinin ilçede yaptığı hizmetleri anlatarak Başkan Zolan’a teşekkür etti.

“Vatandaşımızın derdine derman olmak için gayret ediyoruz”

Başkan Osman Zolan güzel bir işin başlangıcını gerçekleştirmekten dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, Denizli’nin 2014 yılında büyükşehir statüsüne kavuşmasının ardından farklı bir boyuta geçtiğine dikkati çekti. 2014 yılında Acıpayam ilçesinde de mahalle mahalle dolaştıklarını hatırlatan Başkan Zolan, “Denizli’de ne varsa Acıpayam’da o olacak’, ‘Her köyümüzde kimsenin ayağı toza, çamura değmeyecek’, ‘Biz sizlerden bir şey almaya değil, sizlere hizmet etmeye, sıkıntılarınızı gidermeye geliyoruz’ dedik. Sözlerimizin arkasından koşmaya başladık, milletimiz güvendi ve bizleri göreve getirdi" diye konuştu.

“Acıpayam’ın güzelliğine böyle bir güzellik yakışır”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’nun destekleriyle projeyi hayata geçirdiklerini anlatan Başkan Zolan, şöyle konuştu:

“Bakanlığımızın verdiği destekle yapım arasındaki farkı Büyükşehir Belediyesi olarak biz karşılayacağız. Verilen sözün yapılması kadar güzel bir şey yok. Acıpayam’ın güzelliğine böyle bir güzellik yakışır”