Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce 81 mahalleye, düzenlenen tören sonrasında yeni çocuk oyun gruplarını teslim etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehir genelinde sosyal alanlar inşa etmeye devam ediyor. Bu çerçevede 81 mahalleden gelen çocuk oyun grubu talebine büyükşehirden karşılık geldi. Başkan Ekrem Yüce’nin talimatlarıyla hazırlanan yeni çocuk oyun grupları 81 mahalleye törenle teslim edildi. Yüce, muhtarlara oyun grubu sertifikasını takdim etti. Yüce, “Yaşamın her alanında sizin yanınızda oluyor, sizin için hizmet ediyoruz. Bu hizmetlerimizde önceliğimiz her zaman, geleceğimizin mimarları olan kıymetli çocuklarımız. Geleceğimizin sahibi olan çocuklarımıza özgün hayallerinde, tutkularında, ideallerinde, kendini ispat ve kimliğini bulma çabalarında onlara kolaylıklar, imkanlar sağlıyoruz. Bugün burada teslimini gerçekleştireceğimiz Çocuk Oyun Grupları da kıymetli çocuklarımız içindir. Unutmayalım ki “Çocuklar gülerse, Herkes güler” dedi.

“Çocuklarımız bizlerden oyun parkı istemişlerdi”

Yaşanabilir şehir oluşturma gayesinde olduklarının altını çizen Yüce, “Her ziyaretimizde çocuklara ayrı bir önem verip taleplerini dinliyoruz. Çocuklarımızda haklı bir şekilde bizlerden oyun parkı istemişlerdi. Çocuklarımızın fiziksel ve kişisel gelişimi için oyunların ve oyun gruplarının ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu sebeple Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklarımıza yaşanabilir bir şehir bırakmak ve onların güvenli ortamlarda enerjilerini atabilmelerini sağlamak için oyun gruplarımızı hızla tamamladık. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak geçen sene 20 mahalleye oyun grubu kurduk. Sonrasında ise 81 mahalleden oyun grubu talebi almıştık. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak bu 81 mahallenin talebini de karşılıyor her birine oyun gruplarını teslim ediyoruz” diye konuştu.