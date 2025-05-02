Kayseri Büyükşehir Belediyesi; son 6 yılda 1 milyar 109 milyon TL’yi aşan çevre yatırımının yanı sıra 750 bin fidanı toprakla buluşturdu. Büyükşehir, yeşil alan miktarını 11 milyon metrekareye çıkararak, kentte kişi başına düşen yeşil alan oranını 18 metrekareye yükseltti.

Büyükşehir Belediyesi; 2025 yılına çevre ve doğa odaklı projelerle güçlü bir başlangıç yaptı. Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı, yılın ilk ağaçlandırma faaliyetini Gesi Ağaçlandırma Sahası’nda ilköğretim öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirdi. Etkinlikte 3 bin tüplü karaçam ve sedir fidanı toprakla buluşturuldu. Aynı sahada geçmiş dönemde 5 bin fidan dikilmişti. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın çevreci vizyonu doğrultusunda, son 6 yılda toplam 750 bin fidan dikimi gerçekleştiren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı için 100 bin yeni fidan hedefi koydu. Toplam 11 milyon 321 bin metrekareye ulaşan yeşil alan sayesinde Kayseri’de kişi başına düşen yeşil alan miktarı 18,43 metrekareye yükseldi. Büyükşehir, bu oranı 20 metrekarenin üzerine çıkarmayı hedefliyor. 2019’da 16,59 metrekare olan bu oran, 6 yılda istikrarlı çevre yatırımları sayesinde arttırıldı. Özellikle Erciyes Koç Dağı’nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile iş birliği içinde yapılan 180 bin tüplü fidan dikimi, şehirdeki orman dokusuna önemli katkı sağladı. Büyükşehir Belediyesi’nin çevre yatırımları 2019-2025 döneminde toplam 1 milyar 109 milyon TL’yi aştı. Park sayısı bu sürede 20’den 32’ye çıkarılırken, 1 milyon metrekaresi yeşil alan olan 1 milyon 260 bin metrekarelik Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, kente adeta nefes aldıran bir oksijen deposu haline geldi. Ali Dağı Mesire Alanı’nın 50 milyon TL yatırımla yenilenerek halkın kullanımına sunulması, bu vizyonun bir diğer yansıması olurken ayrıca, Türkiye’nin ilk Mera Islah Projesi kapsamında 600 dekar alan yeniden mera vasfına kavuşturuldu. Büyükşehir Belediyesi, kentleşmenin çevresel etkilerini azaltmak için şehir içi ve kırsalda eş zamanlı ağaçlandırma faaliyetlerini sürdürüyor. İl genelinde ağaçlandırma alanı 2019’da 3,8 milyon metrekareyken, 2025 itibarıyla bu rakam 4,2 milyon metrekareye ulaştı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, doğayla uyumlu bir kalkınma anlayışıyla Türkiye Yüzyılı’nın yeşil vizyonuna güçlü bir katkı sunmaya devam ediyor.