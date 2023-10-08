Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Liman Mahallesi’nde 40 milyon TL’lik yağmur suyu altyapı çalışması yapıyor.Çalışma tamamlandığında Liman Mahallesi yağmur suyu taşkınlarından kurtulacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Şube Müdürlüğü ekipleri, Liman Mahallesi’nin yıllardır kanayan yarası olan yağmur suyu taşmalarının önüne geçmek adına, 40 milyon TL’lik yağmur suyu altyapı çalışması başlattı. Bölgede yapılan çalışmalarda 400 metrelik hat boyunca kutu menfez ve 600 metre boyunca da 1200’lük beton boru yerleştirilecek. Böylelikle yetersiz kalan eski hattın neden olduğu problemler ortadan kaldırılacak.

Kış gelmeden çalışmalar tamamlanacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Bakım ve Onarım Şube Müdürü İsmail Sercan Şenel, Liman Mahallesi’nde yıllardır yetersiz kalan yağmur suyu hatlarının, yenileme çalışmalarını başlattıklarını belirtti. Öngörülen maliyetin 40 milyon TL’yi bulduğunu aktaran Şenel, “Ekiplerimiz mesai saati gözetmeksizin canla başla çalışıyor. Şuanda yol geçiş çalışmasını tamamladık, kış ayları gelmeden, en kısa sürede çalışmalarımızı tamamlayacağız” dedi.