Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu “Yalancı Aranıyor”, “Kocasını Pişiren Kadın”, İstanbul Meydan Sahnesi “Hayat Kime Güzel” konser ve tiyatro oyunlarını 20-22 Aralık tarihleri arasında Muğlalı sanatseverlerle buluşturdu. Menteşe, Ula, Dalaman’da gösterilen tiyatrolara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu “Yalancı Aranıyor”, “Kocasını Pişiren Kadın”, İstanbul Meydan Sahnesi “Hayat Kime Güzel” konser ve tiyatro oyunlarını 20-22 Aralık tarihleri arasında Muğlalı sanatseverlerle buluşturdu. Menteşe, Ula, Dalaman’da gösterilen tiyatrolara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kültür kenti Muğla’da farklı etkinlikleri hemşehrileri ile buluşturmaya devam eden Büyükşehir Belediyesi 20 Aralık’ta Kocasını Pişiren Kadın oyununu Yıldız Kenter sahnesinde, 21 Aralık’ta Hayat Kime Güzel oyununu Ula Belediyesi Düğün salonunda, yine 21 Aralık’ta Yalancı Aranıyor oyununu Yıldız Kenter sahnesinde ve son olarak 22 Aralık’ta Hayat Kime Güzel oyununu Dalaman Belediyesi Kültür Merkezi’nden sanatseverlerle buluşturdu.