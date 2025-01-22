Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Büyükşehir Belediyesi ve ASAT Genel Müdürlüğü’nde 2 bin 709 kamu personelini kapsayan sosyal denge tazminatı sözleşmesini imzaladı. Başkan Böcek, sözleşmenin yetkili sendika ve çalışanlara hayırlı olmasını diledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Tüm Yerel-Sen Antalya Şube Başkanı Hasan Balık ve yönetimiyle bir araya gelerek, Büyükşehir Belediyesi ve ASAT Genel Müdürlüğü’nde çalışan kamu personeline yönelik toplu iş sözleşmesini imzaladı. Başkan Böcek, bu toplu iş sözleşmesinin toplam 2 bin 709 kamu personelini kapsadığını belirterek, "Yasal sınırdan olacak şekilde sosyal denge tazminatı sözleşmesini imzaladık. İki yılı kapsayan sözleşmemiz yetkili sendikamız ve çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.