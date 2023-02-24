Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya’ya gelen depremzedelerin ihtiyaçların karşılanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, Cam Piramit Afet Yardım Merkezi’nde depremin olduğu ilk günden itibaren 13 bin 574 depremzede ailenin ihtiyacı karşıladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya’ya gelen depremzedelerin ihtiyaçların karşılanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, Cam Piramit Afet Yardım Merkezi’nde depremin olduğu ilk günden itibaren 13 bin 574 depremzede ailenin ihtiyacı karşıladı.

Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrasında Antalya’ya gelen depremzedelere ilk günden itibaren kucak açıyor. Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi’nde oluşturulan Afet Yardım Merkezi’nde depremzedelerin ihtiyaçları karşılanmaya devam ediyor. Cam Piramit’e gelen vatandaşlar ihtiyaçlarını Büyükşehir Belediyesi görevlilerine iletiyor. Depremzedeler dinlenme alanında beklerken, Büyükşehir Belediyesi görevlileri ve gönüllüler verilen ihtiyaç listesini kısa sürede temin ederek, teslim ediyor.

Duygulandıran kitap bağışı

Büyükşehir Belediyesi, depremin olduğu ilk günden itibaren Antalya’ya gelen depremzedelerden 13 bin 574 aileye gıda ve kıyafet desteğinde bulundu. Afet Yardım Merkezine gelen bir kitap bağışı ise görevlileri duygulandırdı. Bir öğrencinin gönderdiği tahmin edilen notta; “Sevgili kardeşlerimiz, size okurken bolca eğleneceğiniz kitaplar ve kalemler gönderiyoruz. Umarım sevinir ve mutlu olursunuz. Sizi çok seviyoruz” notu yer aldı. Gelen kitap ve kalem bağışı, Antalya’ya gelen depremzede ailelerin çocuklarına teslim edilecek.

Hem yardımlar artıyor hem de ihtiyaçlar

Antalya’ya gelen depremzede sayısı arttıkça, ihtiyaçlar da artıyor. Cam Piramit Afet Yardım Merkezi’nde Antalyalı vatandaşların destekleriyle gelen ürünlerin birçoğu azaldı. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, gıda kolisi, iç çamaşırı, kadın hijyen seti , diş macunu, diş fırçası, şampuan, tıraş seti, erkek kıyafeti, kadın kıyafeti, çocuk maması, bisküvi, 6-12 yaş arası çocuk kıyafeti, battaniye, yorgan, yastık ve nevresim desteğinde bulunmak isteyen vatandaşların yardımlarını Cam Piramit Afet Yardım Merkezi veya 444 94 20 numaralı telefon numarası ile ulaştırabileceğini belirtti.